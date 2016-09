Guilherme sofre nova lesão e deve perder até o Derby de sábado

Paralimpíadas 2016 Veja as melhores fotos das Paralimpíadas do Rio de Janeiro

O meia Guilherme, que estava em fase final de recuperação de um desconforto muscular na coxa direita, sofreu uma nova lesão no treino do último domingo e deve ficar fora até do Derby contra o Palmeiras, marcado para sábado, às 16h (de Brasília), no estádio de Itaquera. O armador, que não treinava em campo desde o dia 30 de agosto, sentiu dores na panturrilha da mesma perna e passará por exames para saber a gravidade do problema.

Para a partida desta quarta-feira, contra o Coritiba, no estádio Couto Pereira, a presença do camisa 10 já está totalmente descartada. A última vez que Guilherme atuou pelo Alvinegro foi no primeiro tempo do confronto diante do Fluminense, pelo embate de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Após atuação discreta, ele sentiu as dores na coxa e pediu para ser substituído.

Além dele, o técnico Cristóvão Borges já foi avisado pelo departamento médico do clube que não poderá contar com o zagueiro Pedro Henrique, também com dores musculares na coxa direita, o meia Danilo, recuperando-se de uma fratura na fíbula da perna direita, o atacante Rildo, com estiramento muscular na coxa esquerda, e o atacante Bruno Paulo, que não treina há quatro dias por conta de uma lombalgia. A princípio, ele fará um tratamento fisioterápico, mas uma cirurgia no local não está descartada.

Em compensação, o comandante terá o retorno de Yago, que cumpriu suspensão no clássico e treinou normalmente na tarde desta segunda-feira. Além dele, foram a campo o zagueiro Léo Santos, os laterais Guilherme Arana e Léo Príncipe, os volantes Cristian, Jean e Willians, o meia Marquinhos Gabriel e o atacante Romero. Quatro jogadores da equipe sub-17 completaram o trabalho em campo reduzido, ao lado dos goleiros Caíque França, Walter e Matheus Vidotto, todos na linha.

Enquanto isso, os titulares na derrota por 2 a 1 para o Santos, no domingo, na Vila Belmiro, realizaram apenas um treinamento regenerativo na academia. A ideia da comissão técnica é levá-los a campo apenas na terça-feira, no último trabalho antes de encarar a equipe do Coxa.

Com 40 pontos conquistados, o Timão é o quarto colocado da competição, um ponto à frente do próprio Santos, primeiro time fora do G4. Ainda acreditando na possibilidade de conquistar o título, os corintianos estão a sete pontos do líder e arquirrival Palmeiras, seis do Flamengo e cinco do Galo, respectivamente.

