Guilherme, Marquinhos e Pedrinho ficam fora da viagem para Cuiabá

O técnico Fábio Carille relacionou 22 jogadores para a partida desta quinta-feira, contra o Luverdense, às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, e mais uma vez deixou de fora o meia Guilherme, sacado da relação por opção do treinador pela terceira vez consecutiva. Além dele, não viajam para Cuiabá-MT o meia Marquinhos Gabriel, recuperado de estiramento na coxa direita, e o atacante Pedrinho, que esteve com o grupo na viagem para Brusque.

Outro atleta que costumeiramente compunha o banco e também não estará no grupo é o lateral esquerdo Moisés, cortado da relação por causa do “equilíbrio do banco”, de acordo com a assessoria de imprensa do clube. Titular na pré-temporada, ele perdeu espaço com o retorno de Arana e as boas apresentações do volante Marciel no setor. O meio-campista, aliás, volta após não ser escolhido no clássico contra o Santos.

Nomes como o meia Giovanni Augusto e o atacante Marlone também viajarão. Na zaga, apenas Pedro Henrique será opção, já que Vilson passará por uma artroscopia no joelho esquerdo. Carille ainda optou por levar três goleiros, com Matheus Vidotto e Caíque França além de Cássio. Fellipe Bastos, que passa por processo especial de readaptação ao futebol brasileiro, permanecerá treinando em São Paulo.

Os desfalques por causa de lesão, além do defensor, são o meia Danilo, em fase final de recuperação de uma fratura na fíbula da perna direita, e o atacante Carlinhos, que passou recentemente por uma cirurgia para tratar um problema no púbis. Todos os outros nomes que ficaram fora saíram da lista somente por opção do comandante.

Veja abaixo os 22 atletas relacionados:

Goleiros: Cássio, Matheus Vidotto e Caíque França

Laterais: Fagner, Guilherme Arana e Léo Príncipe

Zagueiros: Balbuena, Pablo e Pedro Henrique

Volantes: Gabriel, Paulo Roberto, Maycon, Marciel e Camacho

Meias: Rodriguinho, Jadson, Giovanni Augusto e Marlone

Atacantes: Romero, Léo Jabá, Kazim e Jô