Giovanni Augusto vira baixa do Corinthians diante do Coritiba

Vídeos destaque Torcedores do Flamengo apoiam o time no embarque para São Paulo

O técnico Cristóvão Borges terá mais um problema diante do Coritiba, na noite desta quarta-feira, no Couto Pereira. O meia Giovanni Augusto não se recuperou das dores musculares na coxa direita que acusou na derrota por 2 a 1 para o Santos e desfalcará o Corinthians.

Giovanni vinha atuando como volante, o que deverá abrir espaço para o retorno de Cristian ao time titular. Willians foi o escolhido para substituir o armador no segundo tempo do clássico da Vila Belmiro e colecionou outra atuação ruim com a camisa corintiana.

Além de perder Giovanni Augusto, Cristóvão ainda não contará com o meia Guilherme, em quem foi diagnosticado um edema muscular na panturrilha direita. O jogador já está em tratamento.

Contrapondo as baixas, o Corinthians voltará a ter o zagueiro Yago à disposição. O prata da casa cumpriu suspensão diante do Santos e poderia retomar o seu posto ao lado do paraguaio Balbuena, porém Cristóvão optou pela manutenção de Vilson no setor.

Recomendado para você