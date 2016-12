Galo aguarda resposta de Marlone e segue acreditando na negociação

O Atlético segue interessado na contratação do meia-atacante, Marlone, do Corinthians. Após o diretor de futebol do clube paulista, Flávio Adalto, confirmar que a proposta atleticana chegou, mas não interessou, a equipe mineira seguiu com as tratativas e espera o jogador em Belo Horizonte nos próximos dias.

Marlone está de férias com seus familiares, em Miami. O jogador retorna ao Brasil nesta quinta-feira e é esperado para seguir com a negociação. A Gazeta Esportiva apurou que apenas detalhes emperram o anuncio oficial da contratação alvinegra. O negócio é tratado com bons olhos pelo atleta que deseja disputar a Copa Libertadores e já viveu em Belo Horizonte, quando foi jogador do Cruzeiro.

Leia mais:

Carille “entrega” acerto com Kazim, recomendado por Cristian

Com anúncio de reforços, Galo mostra preocupação com defesa

No começo das conversas, o Atlético enviou a proposta de 3 milhões de euros (cerca de R$10,2 milhões) e ainda o perdão da divida de 400 mil euros do Timão com o Galo pela contratação de Giovanni Augusto, no início do ano.

O valor está mantido, segundo apuração. No entanto, a forma de pagamento não foi ainda acertada. Isso porque o Galo pretende pagar uma parte a vista – 50% – e a outra metade parcelada.

Essa divisão não agrada o Corinthians. Como o Timão tem apenas metade do passe do jogador receberia apenas meia parte da entrada e depois as parcelas. Algo que atrapalha os planos corintianos, pois pretende usar parte do dinheiro para contratações e respirar financeiramente.