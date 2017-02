Gabriel vê CT “acima” no Corinthians e elogia gramado de Itaquera

O volante Gabriel normalmente tenta despistar, mas ainda não consegue se livrar de todas as perguntas relacionadas às diferenças entre Corinthians e Palmeiras. Depois de esquentar a disputa ao concordar com a posição da Fifa de só reconhecer os Mundiais disputados a partir de 2000, o meio-campista disse nesta segunda-feira que o CT Joaquim Grava está “acima”, em termos de qualidade, da Academia de Futebol, local de treinos do Palmeiras.

“Lógico que tem coisas diferentes, o CT é diferente, o estádio é diferente, tudo é diferente. Eu prefiro o Corinthians, claro. Está acima, sim. Pois já vem com essa estrutura há um tempo, tem que ser respeitado”, comentou o jogador, tomando certo cuidado para não causar tanta polêmica, mas sendo bastante enfático ao exaltar o seu atual clube na “disputa” com o arquirrival.

“Estou adaptado, sim, mesmo com pouco tempo aqui já me sinto em casa, o grupo é maravilhoso, jogadores têm ambiente leve. Isso me surpreendeu bastante de forma positiva, temos que levar isso para campo, pois aí vai ser difícil segurar a gente”, avaliou Gabriel, que passou dois anos no Palmeiras, onde foi campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro.

Dono de vínculo até o final de 2020 com o Timão, ele também elogiou o gramado do estádio de Itaquera, diversas vezes criticado por adversários devido aos vários “escorregões” que lá acontecem. Sem citar qualquer outro clube, ele lembrou que “muitas arenas”, nome costumeiramente dado aos estádios construídos nos últimos anos, não conseguem ter um campo tão bom.

“É um gramado em que muitos jogadores escorregam, mas eu não vi muita diferença. Ele é mais rápido, mais ralo, é um tapete, muito bom de jogar. Adoro jogar lá (Itaquera), você nunca vê o campo em más condições como em outras arenas, em que você vê o campo horrível. Ali na nossa o campo é um tapete. É muito bom de jogar. Lógico que escorrega um pouco, mas é questão de adaptação. E estou muito bem adaptado lá”, concluiu.

Sem tempo para treinar, Gabriel poderá testar novamente a qualidade da grama corintiana nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), contra o Novorizontino, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Derrotado pelo Santo André por 2 a 0 no final de semana, o time do técnico Fábio Carille tentará retomar a boa fase deste início de temporada e dar um alento aos torcedores após a estreia ruim como mandante em jogos oficiais na temporada.