Gabriel se empolga e solta palavrão ao imaginar gol no Palestra Itália

O volante Gabriel vestiu pela primeira vez a camisa do Corinthians após assinar um contrato válido por quatro anos, nesta sexta-feira. Estava “tranquilo, tranquilo”, como avisou ao aparecer na sala de imprensa do CT Joaquim Grava e como comprovou diversas vezes durante a sua apresentação – quando o microfone não funcionou, ao ouvir uma comparação com o ídolo corintiano Ralf e diante da informação de que a torcida do Palmeiras havia se revoltado com a transferência para um rival. Só se empolgou uma vez.

“P…!”, não conteve o palavrão Gabriel, no momento em que lhe propuseram imaginar um gol decisivo marcado em um Derby no Palestra Itália, com um chute de fora da área. “Eu comemoraria muito. Está louco! Defendo as cores do Corinthians até o fim. É o clube que me abraçou, que está junto comigo. Estou louco para jogar. Não vejo a hora de acertar esse chute e balançar a rede”, avisou.

Hoje com 24 anos, Gabriel foi revelado pelo Paulínia, ganhou projeção no Botafogo e conquistou a torcida do Palmeiras nas duas últimas temporadas. Com uma grave contusão no joelho esquerdo em 2015 e uma lesão muscular em 2016, no entanto, ele perdeu espaço na equipe rival, que ainda se reforçou com o veterano Felipe Melo e desistiu de alcançar um acordo com o Monte Azul (detentor dos direitos econômicos do volante) por sua manutenção.

Para Gabriel, que também negociou com o italiano Genoa, trocar o Palmeiras pelo Corinthians representou uma “projeção de carreira”, além de ter sido “a melhor escolha da vida”. “Para mim, foi tudo muito tranquilo”, reforçou novamente, assegurando não guardar mágoa do ex-clube. “Hoje, penso única e exclusivamente no Corinthians. Estou feliz aqui, em um grupo sensacional, que me acolheu muito bem”, sorriu.

O volante ainda apontou que o seu estilo de jogo, de muita dedicação, é propício para que ele se torne ainda mais querido pelos corintianos do que foi pelos palmeirenses. “Não vim para jogar e ser vendido. Vim para ser campeão, fazer história e virar ídolo. Tenho sonhos e estou muito focado para conquistá-los”, bradou Gabriel, antes de se conter outra vez. “Não adianta ficar só na falação. Quero corresponder dentro das quatro linhas”, encerrou o ex-palmeirense.