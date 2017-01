Gabriel “aprova” Mundial só de 2000 para cá: “Vou discutir com a Fifa?”

O volante Gabriel, ex-Palmeiras e hoje tido como principal reforço do Corinthians para 2017, endossou a Fifa na polêmica recente a respeito dos títulos mundiais de clubes. Alguns dias após a entidade confirmar que só considera Mundial os campeonatos disputados a partir de 2000, o meio-campista abriu um sorriso ao ser questionado sobre o tema e não demorou a concordar com o comunicado.

“Se a Fifa falou… a gente vai discutir com a Fifa? Deixa a Fifa mandar, a gente está aqui para jogar e trazer mais título para essa torcida comemorar”, comentou o jogador, evitando se alongar muito sobre o tema. “A gente deixa para a parte do torcedor esse negócio de brincar, zoar, mas o que dá para dizer é que são títulos que poucos têm. E o Corinthians, como a Fifa disse, é bimundial”, respondeu o atleta, que concedeu entrevista ao lado do lateral esquerdo Moisés.

Sabatinado logo na sequência, o defensor adotou a linha do companheiro na sua resposta, seguida de algumas risadas dos presentes à sala de imprensa do CT Joaquim Grava. “Eu penso isso aí que o Gabriel falou. Se a Fifa falou, Moisés vai discutir? Se a Fifa falou, está falado. A gente deixa para os torcedores ali na resenha do bar, brincando com os amigos. Mas foi a Fifa que falou”, lembrou.

A discussão voltou à tona após um comunicado da organização reguladora do futebol mundial reconhecendo a existência de títulos “em âmbito mundial” antes do torneio realizado no Brasil, em 2000, mas reconhecendo como campeões apenas aqueles que levaram a taça após o triunfo corintiano sobre o Vasco, nos pênaltis, no Maracanã.

“Não foi até 2000 que a Fifa organizou o estreante Mundial de Clubes das Fifa, com representantes de todas as seis confederações. Os vencedores dessa competição, que passou a ser organizada anualmente a partir de 2005, são aqueles considerados oficialmente pela Fifa como campeões mundiais de clubes”, definiu a Fifa.

Dessa forma, ficam reconhecidos oficialmente apenas Internacional (2006), São Paulo (2005) e o Corinthians, em duas oportunidades (2000 e 2012), como os clubes brasileiros detentores do título. As alfinetadas, porém, tem como grande alvo o Palmeiras, que não conseguiu chegar à conquista recentemente, mas considera a Copa Rio de 1951 como o primeiro Mundial de Clubes da história.

Clubes campeões Mundiais oficiais pela Fifa:

2000: Corinthians

2005: São Paulo

2006: Internacional

2007: Milan

2008: Manchester United

2009: Barcelona

2010: Inter de Milão

2011: Barcelona

2012: Corinthians

2013: Bayern de Munique

2014: Real Madrid

2015: Barcelona

2016: Real Madrid