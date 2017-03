Gabriel beija escudo após gol e brinca: “Foi no jeito do Corinthians”

O volante Gabriel marcou na noite desta quinta-feira o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians e fez questão de mostrar que o Palmeiras ficou realmente no seu passado. Mesmo “atrapalhado” pelo bandeirinha, que anulou o gol primeiramente e só depois validou o lance, ele fez questão de beijar o escudo do Alvinegro na comemoração e brincou com a indecisão do trio de arbitragem.

“Foi no jeito do Corinthians, sofrido, primeiro levantou, depois validou, no final ainda bem que ele validou e deu tudo certo”, comentou o meio-campista, que chegou a interromper a declaração de amor ao Timão ao ver que a bandeira estava levantada. Como o juiz Leonardo Cavaleiro logo avisou que estava validando o gol, porém, ele conseguiu aproveitar a alegria de balançar a rede.

Antes, Gabriel já havia ficado perto de marcar justamente em outra partida da Copa do Brasil, contra a Caldense, na estreia da competição, quando acertou o pé da trave esquerda do adversário. Dessa vez, com a perna esquerda, acertou belo chute e não deu chances de defesa para Diogo Silva.

Jô, que estava impedido e abaixa a cabeça no momento em que a bola passa por cima dele, aparentemente atrapalhou a visão do arqueiro, motivando a marcação da infração por parte do bandeira. O que valeu, no entanto, foi a interpretação final do árbitro de que o centroavante não havia participado ativamente do lance.

Após assegurar o 2 a 0, no entanto, o Timão diminuiu bastante o seu ritmo e quase foi surpreendido pelo adversário, que até os 40 minutos do primeiro tempo ainda não havia chutado em direção ao gol de Cássio. Para Gabriel, contudo, o que mais importou foi o triunfo longe do estádio de Itaquera.

“Fiquei bastante feliz pela vitória, pela entrega do grupo, mais um jogo sem tomar gols, importante. Hoje (quinta-feira) já criamos mais. Fico feliz pela vitória. Na parte ofensiva nós fizemos dois gols, contra o Mirassol já foram três. O importante era fazer gol e nós fizemos. O que precisa ficar claro é que não tem nada decidido”, observou.

Com o resultado, os paulistanos voltam para São Paulo nesta sexta com a possibilidade de até perder por um gol de diferença o segundo jogo, marcado para as 19h30 (de Brasília) da próxima quinta-feira, para avançar à quarta fase da Copa do Brasil.