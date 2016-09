Fornecedora divulga imagens do novo uniforme azul do Corinthians

Vídeos destaque Torcedores do Flamengo apoiam o time no embarque para São Paulo

O Corinthians realmente terá um traje de jogo azul, conforme já era especulado nas redes sociais. Nesta terça-feira, a Nike, fornecedora de material esportivo do clube, divulgou imagens do novo terceiro uniforme da equipe dirigida por Cristóvão Borges, que será estreado contra o Coritiba, nesta quarta-feira, no Couto Pereira.

A camisa azul do Corinthians tem listras horizontais, que só não aparecem nas mangas e nas laterais da vestimenta, e gola em “V”, assim como as de diversos clubes europeus patrocinados pela Nike. Nas costas, sobre o pescoço, foi estampada a palavra “Coringão”, também presente nos meiões.

Desde 2008, quando lançou uma camisa roxa com a justificativa de homenagear o fanatismo da torcida do Corinthians, a Nike tem inovado nos terceiros uniformes do clube. Geralmente, a empresa obtém bom retorno de vendas com essa iniciativa, mas desagrada à ala conservadora do público, principalmente os torcedores organizados.

Mesmo após a resistência ao roxo em 2008, ano marcado por manifestações no Pacaembu contra a novidade, a Nike já produziu camisas laranja em referência aos pratas da casa revelados pelo chamado “Terrão”, azul e amarela para celebrar a Seleção Brasileira, com uma cruz em destaque ou a imagem de São Jorge para lembrar o padroeiro do clube e até grená, em homenagem ao Torino. Curiosamente, esta última vestimenta também foi estreada contra o Coritiba, em 2011, em uma vitória por 2 a 1 em Araraquara.

Desta vez, o Corinthians não usou qualquer argumento para explicar o retorno do azul. A nova camisa já é vendida pela Nike por R$ 399,90, preço para o modelo utilizado pelos jogadores, e por R$ 249,90, na versão para torcedores. A camisa feminina custa R$ 229,90 e a infantil, R$ 199,90.

Recomendado para você