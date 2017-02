Fora do Paulista, Cristian ouve de Carille qual é “a realidade” corintiana

Cristian foi homenageado pelo presidente Roberto de Andrade na noite de quarta-feira, no vestiário do Corinthians em Itaquera, por completar 100 jogos a serviço do clube na vitória por 1 a 0 sobre a Ferroviária. No dia seguinte, o volante recebeu a notícia de que não estava na relação de jogadores inscritos pelo técnico Fábio Carille no Corinthians.

“Não há nenhum problema em relação a isso. O respeito continua o mesmo”, assegurou Carille, nesta sexta-feira, lembrando que já foi criticado publicamente por Cristian. “Ele deu algumas declarações na época da saída do Cristóvão, mas é melhor se manifestar com respeito do que não respeitar o nosso dia a dia dentro de campo. Conversamos olho no olho ontem e saímos bem entendidos do que é a realidade do Corinthians.”

Bastante querido por torcedores no passado – muito mais após provocar o São Paulo com os braços cruzados e os dedos médios em riste, nas semifinais do Campeonato Paulista de 2009 –, Cristian não se enquadra na realidade do Corinthians atualmente. O jogador de 33 anos recebe um dos mais altos salários do elenco, o que atrapalha os planos de emprestá-lo a outro clube até o término do seu contrato, em 31 de dezembro. Tem menos espaço até do que Paulo Roberto, contestado reforço para a temporada e reserva imediato do titular absoluto Gabriel.

Ficar fora da relação corintiana para o Campeonato Paulista, contudo, não foi exclusividade de Cristian. Podendo inscrever apenas 28 jogadores no torneio, Carille deixou duas vagas em aberto (para o meia Jadson, próximo de ter o seu retorno ao clube sacramentado, e para Walter ou Matheus Vidotto, dependendo de como o primeiro goleiro se recuperar de contusão) e ainda preteriu os volantes Warian e Mantuan, o meia Rodrigo Figueiredo e os atacantes Bruno Paulo, Luidy, Stiven Mendoza, Pedrinho e Carlinhos, além do veterano armador Danilo, lesionado.

“A mesma conversa que tive com Cristian e Bruno Paulo tive com os garotos da base, sendo verdadeiro”, comentou Carille, prometendo que nada mudará no cotidiano de treinamentos de quem não disputará o Estadual. “Eles continuam integrados, tendo o mesmo respeito e atenção da nossa parte.”

Para encerrar o assunto, o técnico ainda definiu como “ótimo” o ambiente do Corinthians após a divulgação dos relacionados para o Paulista. “Estamos prontos para a estreia”, concluiu Fábio Carille, referindo-se ao jogo contra o São Bento, neste sábado, em Sorocaba.