Fiel vai a treino e pede “carrinho” e “porrada” por vitória no Derby

Centenas de torcedores organizados foram a Itaquera no final da tarde desta terça-feira para apoiar o Corinthians em seu último treinamento para o clássico contra o Palmeiras. Com faixas, bandeirões, sinalizadores e batuques, o público cobrou uma vitória a todo custo diante do grande rival no dia seguinte, no mesmo estádio.

“Eu quero ver… Timão jogar! E desses porcos a gente tem que ganhar! Dando carrinho, dando porrada! O Coringão não pode perder por nada!”, cantaram os torcedores, assim que se posicionaram no setor norte de Itaquera. Naquele momento, apenas os goleiros treinavam no gramado.

Os torcedores do Corinthians têm demonstrado obsessão por uma vitória no clássico desde a rodada passada do Campeonato Paulista. Já durante o triunfo por 1 a 0 sobre o Grêmio Osasco Audax, no José Liberatti, eles avisavam: “É quarta-feira!”.

O Corinthians não ganha do Palmeiras há mais de dois anos – foram dois empates e quatro derrotas desde 8 de fevereiro de 2015. Para piorar, no ano passado, viu o seu elenco campeão brasileiro sofrer um desmanche e penar nas competições que disputou, enquanto o rival conquistou o título nacional.

O Derby deste meio de semana tem ainda mais importância porque está sendo promovido como o primeiro da temporada em que o clássico comemora 100 anos. O primeiro jogo entre Corinthians e Palmeiras foi disputado em 6 de maio de 1917, também pelo Campeonato Paulista, no Palestra Itália. O rival venceu por 3 a 0 na ocasião, com gols de Caetano.

Para se sobressair desta vez, os torcedores não apenas pediram “carrinho” e “porrada”. Muitas outras músicas já tradicionais nas arquibancadas foram entoadas enquanto os comandados de Fábio Carille batiam bola. Várias delas provocativas ao Palmeiras.

“Vai pra cima desses c…! Os porcos imundos!”, bradou o público. “Porcada, diz como é que é! Jogar na casa do Timão! Mundial, vocês não têm! Coringão já ganhou dois! Vocês não vivem sem a Série B!”, cantou, em outro instante. Também foi avisado, como de costume, que, “se o Corinthians não ganhar, o pau vai quebrar”.