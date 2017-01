Ferroviária anuncia amistoso contra o Corinthians em Itaquera

A Ferroviária anunciou nesta sexta-feira que realizará um amistoso contra o Corinthians, em Itaquera, no próximo dia 01 de fevereiro. Em publicação no site oficial do clube, a diretoria afeana pontua que o amistoso visa a preparação dos clubes para a estreia no Campeonato Paulista.

A Locomotiva ainda afirmou que “o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, escolheu a AFE para representar a força do interior paulista, contra um dos maiores clubes do Brasil”.

Além do amistoso, Corinthians e Ferroviária irão se enfrentar pela primeira fase do Paulistão no dia 19 de março, no estádio Fonte Luminosa.

No início do ano o Timão acertou o empréstimo do meio-campista Alan Mineiro para a Ferroviária. O meia de 29 anos, que não vingou no Corinthians, já passou pelo time do interior paulista entre 2014 e 2015.