Fellipe Bastos se candidata a findar jejum do Corinthians de um ano e meio

O Corinthians ganhou um novo cobrador de faltas. Com a expectativa de estrear no decorrer do clássico contra o São Paulo, na noite deste sábado, valendo o troféu da Copa Flórida, o volante Fellipe Bastos já avisou que poderá ajudar a equipe a melhorar o seu aproveitamento ruim nas bolas paradas.

“Fazer gols de falta é uma característica minha, uma coisa que me acompanha na carreira, assim como os chutes de longe. Treino isso bastante. Quero voltar a fazer gols de falta e de longa distância no Corinthians, ajudando o clube a conquistar vitórias e títulos”, discursou Fellipe Bastos.

A ajuda será bem-vinda, já que o Corinthians enfrenta um longo jejum de gols de falta. O último foi do meia Jadson (que negocia o seu retorno ao clube), com um cruzamento da esquerda que a defesa do Atlético-PR não cortou, fechando a vitória por 2 a 0 de 9 de julho de 2015, em Itaquera.

Após aquela temporada, que terminaria com a conquista do Campeonato Brasileiro, o Corinthians deixou de ser perigoso não apenas com a bola parada. O elenco que sofreu um desmanche em 2016 não obteve nem sequer classificação para a Copa Libertadores da América, frustrando a sua torcida.

“A gente não pode esquecer o que aconteceu em 2016, mas é ano novo, vida nova. Temos a oportunidade de reescrever uma história no Corinthians. Nada melhor do que conquistar vitórias na Florida Cup, adquirindo confiança já para o Paulistão e para as outras competições. Vamos pegar os erros do último ano e aprender com eles”, bradou Fellipe Bastos, apesar de só ter chegado ao clube agora.

Para o volante, o atual plantel do Corinthians tem condições de reconquistar rapidamente a torcida. “A desconfiança é normal pelo que foi o ano passado. Mas, dentro de campo, temos que mostrar que estamos querendo vencer. Estamos com uma mentalidade de vitórias, de brigar por isso. O Corinthians é muito grande e não pode lutar por coisas menores nos campeonatos”, avisou o cobrador de faltas.