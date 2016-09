Fagner e Marquinhos não vão a campo, mas devem atuar no clássico

O lateral direito Fagner e o meia Marquinhos Gabriel, que ficaram fora da vitória contra o Sport por 3 a 0, novamente não puderam trabalhar com bola na tarde desta sexta-feira. Ainda buscando a recuperação total de uma infecção intestinal e de uma gripe, respectivamente, os dois realizaram apenas trabalhos internos e vivem a expectativa de retornar no clássico contra o Santos, domingo, às 16 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.

O que tem mais chances de atuar frente ao Peixe é Fagner, já sem problemas gástricos. A avaliação da comissão técnica foi que ele necessitava de pelo menos mais um dia realizando trabalhos internamente para minimizar a perda de força ocasionada pela infecção, algo que o incomoda desde segunda-feira. Na manhã deste sábado, ele já deve ir a campo para trabalhar com os companheiros.

O caso de Marquinhos é um pouco pior, já que a gripe do armador se intensificou na quinta-feira e está em fase de evolução. O atleta será medicado, mas, se não conseguir recuperar-se a ponto de ir ao gramado na movimentação marcada para a véspera da partida, estará praticamente descartado por Cristóvão Borges.

Já o meia Guilherme, que sente dores musculares na coxa direita há dez dias, iniciou o trabalho de transição para o departamento físico e não vai jogar contra o Peixe. Há uma pequena possibilidade de ele encarar o Coritiba, na quarta-feira, mas o mais provável é que esteja pronto apenas para o Derby, no sábado, dia 17.

Sem todos os titulares do triunfo ante o Leão, o treino desta tarde foi bastante tranquilo para os jogadores alvinegros. Foram a campo apenas os zagueiros Balbuena e Léo Santos, o lateral esquerdo Guilherme Arana, o volante Jean e os atacantes Romero e Isaac, além dos goleiros Walter, Matheus Vidotto e Caíque França. Completaram a atividade alguns jogadores do time sub-17.

O atacante Gustavo e o volante Willians, que atuaram por mais de 15 minutos em Itaquera, participaram apenas da primeira metade do treinamento, um toque de bola em campo reduzido seguindo para os vestiários logo depois.

Na segunda parte, os atletas foram divididos em dois times, realizando um mini-coletivo. Na ocasião, o destaque ficou por conta do paraguaio Ángel Romero, treinando pela primeira vez desde que retornou da seleção paraguaia, autor de dois gols. O tento mais bonito, porém, saiu dos pés de Guilherme Arana, em forte chute de fora da área, no ângulo de Walter. “Muito boa, Araninha”, reconheceu o goleiro.

Além das ausências na movimentação, Cristóvão já sabe que não poderá contar com o zagueiro Pedro Henrique, o meia Danilo e o atacante Rildo, todos lesionados. Yago, suspenso, também não poderá ir a campo. Com 40 pontos conquistados, o time é o quarto colocado na tabela do Campeonato Brasileiro, seis atrás do líder e arquirrival Palmeiras.

