Em duas horas, Timão perde dois pilares para sequência do ano

O relógio do CT Joaquim Grava marcava 17h10 quando a assessoria de imprensa do Corinthians informou que Danilo havia sofrido uma lesão grave na perna direita, provavelmente teria de passar por cirurgia e dificilmente voltaria na temporada. Depois, às 19h18, Elias teve seu corte da lista de relacionados anunciado e já viajou a Portugal para atuar pelos próximos três anos no Sporting. Foi dessa forma que, em duas horas, o técnico Cristóvão Borges viu caírem dois importantes pilares do elenco, que não estarão mais em campo até dezembro.

Atletas com mais jogos no elenco, Danilo e Elias eram também os maiores artilheiros do grupo e, ao lado de Cássio, jogadores que mais possuem identificação com a torcida. Na avaliação de membros da diretoria, por exemplo, ambos eram os responsáveis por passar aos reforços alguns costumes adotados pela equipe desde que se tornou referência por títulos no país, principalmente após o retorno à primeira divisão, em 2009.

Mesmo reserva desde 2014, foi Danilo, por exemplo, quem primeiro reclamou das cobranças a Cristóvão Borges após o empate por 1 a 1 com o Figueirense, no estádio de Itaquera. O armador, que fez um gol naquela ocasião, pediu para os torcedores respeitarem as decisões do comandante e relembrou alguns triunfos que só saíram quando a torcida apoiou até o fim.

Elias, por sua vez, assumiu uma postura mais direta quando as críticas chegaram ao nível mais alto. Após ouvir gritos de “burro” entoados para Cristóvão, o camisa 7 disse que a torcida do Corinthians “parecia a do São Paulo, que só sabe criticar”. Depois, manteve a opinião, mesmo com os protestos de parte da Fiel. Na terça, porém, resolveu ir para Portugal, em meio a protestos pelo mau futebol dos corintianos.

A preocupação de Cristóvão agora será buscar novos líderes para assumirem esse papel, missão que deve recair sobre Cássio, Fagner e Uendel, nomes que estão há mais tempo no Alvinegro e únicos titulares que restaram do título brasileiro.

“Nós só esperamos que os jogadores que chegaram possam ir bem, que a equipe se firme. Até para isso, para poder fazer trocas, substituições, não só de sistemas como de jogadores. Quando a equipe está firme, é menos difícil para quem entra. Se eu precisar trocar a equipe lá na frente, queremos que ela esteja mais segura e que nós tenhamos performance do mesmo nível”, analisou Cristóvão, que terá seu primeiro compromisso após os dois baques nesta quarta-feira, contra o Fluminense, às 21h45 (de Brasília), em Edson Passos, pela Copa do Brasil.

Oito titulares e 20 campeões brasileiro vendidos

A saída do camisa 7 e a grave contusão do 20, por sinal, completam uma lista de 21 participantes do título brasileiro do ano passado que não estão mais à disposição de Cristóvão, sendo que, exceto Danilo, todos os outros foram negociados pela diretoria nos oito meses de 2016. Dentre os titulares, além de Elias, já saíram Felipe, Gil, Ralf, Jadson, Renato Augusto, Malcom e Vagner Love.

Edu Dracena, Edilson, Fábio Santos, Bruno Henrique, Marciel, Emerson Sheik, Guerrero, Matheus Pereira, Petros, Mendoza, Luciano e Lincom, todos com ao menos um jogo na campanha do hexacampeonato, completam a lista daqueles que já deixaram o clube.

Para compensar as perdas, a diretoria trouxe 14 jogadores, sendo que o goleiro Douglas, o lateral esquerdo Moisés e o meia Alan Mineiro já não estão mais a serviço do comandante. Sobraram Balbuena, Vilson, Camacho, Willians, Jean, Giovanni Augusto, Guilherme, Marquinhos Gabriel, Marlone, Bruno Paulo e Gustavo.

