Em busca de “intensidade”, Timão pode ter Jadson e Rodriguinho

O Corinthians certamente terá mudanças na sua equipe titular para o clássico deste sábado, às 18h30 (de Brasília), no estádio de Itaquera, com relação aos titulares que empataram sem gols com o Brusque e conquistaram uma “suada” vaga nos pênaltis, pela segunda fase da Copa do Brasil. Incomodado com a falta de intensidade da equipe, o técnico Fábio Carille pode até escalar um time com Jadson e Rodriguinho no meio-campo.

“A gente pode jogar um pelo outro, vamos dar um descanso nos treinos e vou buscar dar muita intensidade à equipe. É bem provável que a gente mude algumas peças”, explicou o treinador, que não gostou principalmente do distanciamento entre a linha de criação da equipe e o centroavante Kazim, que recebeu poucas bolas em condição de finalizar.

Na avaliação da comissão técnica, o fato de ter Maycon e Fellipe Bastos, dois volantes, a cargo da armação central, acabou dificultando o processo de triangulações do time. Além disso, Romero e Léo Jabá, muito elogiados após o Derby da semana passada, demonstraram sinais de cansaço pelas sequência de jogos e não conseguiram manter o ritmo de ajuda na defesa e no ataque.

Sendo assim, ele pode estrear uma formação com Jadson e Rodriguinho, recuperado de um problema muscular na coxa esquerda. Mais ofensivos, eles entrariam compondo o meio ao lado de um segundo volante (Maycon/Camacho/Fellipe Bastos) e um atacante. Sem Jabá e Romero, ele poderia optar por Marlone, que já treina normalmente após ficar afastado por conta de uma virose. Na frente, Jô deve assumir o lugar de Kazim.

“O próximo jogo agora é o Santos, conseguimos ter um pouco de respiro com essa classificação. Na próxima fase da Copa do Brasil são dois jogos, se for mal em um jogo você tem a volta para recuperar, mas meu objetivo agora é o Santos”, explicou Carille, que mostra certa cautela ao tratar do aproveitamento de Jadson.

“Tive muita dúvida sobre começar com ele, preferimos ter ele mais para o final. Todos têm que entender que ele não teve esse processo de pré-temporada, não jogou lá nos Estados Unidos, então ele vai ter que passar por isso e a gente tem que ter cuidado para não perder um jogador desse”, concluiu.