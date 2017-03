Em alta no Corinthians, Jô recebe elogios de Fábio Carille

Jô está mesmo com moral no Corinthians. Tendo marcado nos três clássicos do Timão em 2017, o centroavante foi muito elogiado pelo técnico Fábio Carille, que destacou a liderança do experiente atleta no elenco alvinegro.

“Como esse cara (Jô) está sendo positivo no dia a dia é impressionante. Desde que chegou no fim de outubro ele está trabalhando, dá força para os meninos, é dedicado, trabalhador. Mesmo quando não jogou foi o que mais falou no vestiário. Ele é um cara positivo, e isso volta para ele mesmo, sendo feliz com gols”, afirmou o treinador.

No domingo, em clássico contra o São Paulo, o Timão perdia por 1 a 0 e jogava mal no segundo tempo, quando Jô aproveitou cruzamento de Guilherme Arana e testou para as redes, calando o Morumbi com mais de 51 mil pessoas.

Com o tento, Jô ostenta a marca de ter balançado as redes contra os três rivais do Corinthians em 2017 – marcou no triunfo por 1 a 0 sobre o Palmeiras, e na vitória pelo mesmo placar contra o Santos. No total, são cinco gols no ano.