Elenco inchado e limite de inscritos podem atrapalhar joias do Timão

Os garotos do Corinthians deixaram o gramado da Arena Barueri, no último domingo, ovacionados pela torcida corintiana. Empolgada com a vitória por 3 a 0 sobre o Juventus, que classificou o time à decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, os alvinegros cantaram: “P… que legal, se a base fosse o profissional”, expressando tanto alegria com o time sub-20 quanto insatisfação com a equipe de cima, que perdeu a Copa Flórida para o rival São Paulo. O desejo de ver os jovens atuando com a camisa corintiana em 2017, porém, pode levar meses para acontecer.

Mesmo com o bom desempenho apresentado por Vinícius Dell’Amore, Guilherme Romão, Fabrício Oya e, principalmente Pedrinho, o técnico Fábio Carille tem pouco espaço para inovações em seu plantel, já inchado pelos sete reforços e três atletas voltando de empréstimo. No total, são 39 atletas já no elenco profissional para apenas 28 possíveis inscritos no Paulista. O volante Mantuan e o atacante Carlinhos contam na lista desde outubro do ano passado, quando foram alçados ao time de cima.

Dentre os nomes que treinam desde o dia 11 e viajaram para a pré-temporada nos Estados Unidos, existe alguns que ainda devem ser cedidos ou em definitivo ou por empréstimo. Os nomes mais cotados são os do zagueiro Yago, os volantes Warian e Jean, o meia Rodrigo Figueiredo e os atacantes Mendoza, Luidy e Bruno Paulo, que, salvo o defensor, nem sequer entraram em campo nos Estados Unidos.

Além disso, Caíque França ou Matheus Vidotto não farão parte da lista, que só admite três arqueiros entre os relacionados. Danilo, ainda em recuperação da fratura que sofreu na fíbula da perna direita no ano passado, também só deve voltar após o encerramento do Estadual. Ainda assim, seriam 30 nomes para Carille escolher, sem contar com a garotada.

Outro ponto que conta negativamente para os meninos do sub-20 é a provável contratação do meia Jadson, atleta que certamente não ficará fora da lista dos inscritos. A Copa Sul-Americana, outro torneio deste primeiro semestre, também tem limite de inscritos (30 atletas) e não pode ser um “desafogo” de Carille.

Dessa forma, a primeira competição em que Carille estaria “liberado” para utilizar os finalistas da Copinha seria no Campeonato Brasileiro, que tem início marcado para o dia 14 de maio. Até lá, as novas esperanças da Fiel devem apenas treinar com o restante do elenco e atuar ainda nas competições de base.

Uma possível chance de mostrar serviço para os jovens seria o amistoso contra Ferroviária, no dia 1º de fevereiro, no estádio de Itaquera, mas o comandante deve usar equipes parecidas com as que teve à disposição frente ao Vasco, na Flórida. O zagueiro Pablo, que não viajou, deve fazer sua estreia e ser uma das poucas novidades.

Veja abaixo o elenco atual do Corinthians:

Goleiros: Cássio, Walter, Caíque França e Matheus Vidotto

Zagueiros: Vilson, Yago, Balbuena, Pedro Henrique, Léo Santos e Pablo

Laterais: Fagner, Léo Príncipe, Guilherme Arana e Moisés

Volantes: Paulo Roberto, Jean, Gabriel, Warian, Cristian, Maycon, Camacho, Fellipe Bastos, Mantuan e Marciel

Meias: Rodriguinho, Guilherme, Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, Danilo, Rodrigo Figueiredo e Marlone

Atacantes: Jô, Romero, Kazim, Luidy, Léo Jabá, Mendoza, Bruno Paulo e Carlinhos

Destaques da Copinha que ainda não subiram*:

Goleiro Filipe, zagueiro Vinícius Dell’Amore, lateral esquerdo Guilherme Romão, meias Fabrício Oya, Marquinhos e Pedrinho

* Capitão e artilheiro, respectivamente, Mantuan e Carlinhos já treinam com o profissional desde o ano passado