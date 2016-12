Efetivado, Carille cita Tite e crê em promessa de continuidade

Impossibilitado de contratar o técnico colombiano Reinaldo Rueda, atual campeão da Copa Libertadores, o Corinthians decidiu efetivar Fábio Carille como técnico para 2017. O ex-auxiliar, anunciado na tarde desta quinta-feira, citou Tite e disse acreditar na continuidade prometida pelos dirigentes.

Contratado pelo Corinthians em 2009, Carille conviveu intensamente com Tite e assume com orgulho a condição de discípulo do atual treinador da Seleção Brasileira. Questionado sobre a cara que deseja dar à equipe a partir da temporada de 2017, ele citou o mestre.

“Vou jogar com as linhas muito organizadas e compactas. Nunca escondi de ninguém minha admiração pelo Tite. Meu jeito de ser é muito parecido com dele, então a linha de trabalho também vai ser bem parecida”, disse Carille. “Não é a primeira vez que digo isso e não posso fugir do que quero ser. Pressão, vai ter de qualquer jeito”, declarou.

Carille assumiu o comando da equipe após a saída de Tite para a CBF e a dispensa de Cristóvão Borges, acumulando um retrospecto de quatro vitórias, um empate e três derrotas. Em sua segunda passagem, a princípio ficaria até o final da temporada, mas a diretoria mudou de ideia e resolveu contratar Oswaldo de Oliveira.

“Sempre digo que as coisas acontecem na hora certa. Se as mudanças aconteceram, era porque tinham que acontecer”, minimizou Carille, confiante em ter mais tempo de trabalho em 2017. “Já treinei o time e houve uma avaliação em cima disso. Não estão colocando para ver como vai ser”, completou.

Ele concedeu sua primeira entrevista após a efetivação ao lado de Flávio Adauto. Do diretor de futebol, ouviu que ficará, pelo menos, até o final do Campeonato Paulista, mas ainda assim hesitou ao ser questionado se a carreira como auxiliar está definitivamente encerrada.

“É difícil falar, as coisas mudam muito rápido. Pode surgir uma proposta de outro time grande ou de um time de fora do país. Mas a vontade hoje é continuar aqui como técnico por muito tempo”, afirmou, satisfeito com a oportunidade oferecida pelo Corinthians. “A felicidade é grande”, declarou.

Carille deve assinar o novo contrato como treinador do Corinthians nos próximos dias. Ele já conversa com a diretoria sobre a formação de sua comissão técnica – Osmar Loss, treinador do sub-20, pode ser o novo auxiliar – e espera receber alguns reforços para a próxima temporada.