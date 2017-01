Diretor se confunde e chama Fellipe Bastos de Felipe Melo, reforço do rival

O diretor de futebol do Corinthians, Flávio Adauto, tem se envolvido em polêmicas recentes no Corinthians, e somou uma gafe ao seu somatório nesta segunda-feira. Antes da entrevista coletiva de apresentação do atacante Luidy e do volante Paulo Roberto, em Orlando, nos Estados Unidos, o dirigente confundiu Fellipe Bastos, meio-campista contratado pelo clube, com Felipe Melo, reforço do rival. (Veja aos 2m34s do vídeo abaixo).

“Estamos aqui para apresentar mais uma dupla de reforços (…). É um procedimento que vai ocorrer mais vezes, não sei ainda nesta semana aqui, ou depois lá no Brasil, tanto com o Pablo, zagueiro, quanto com o Felipe Melo, que já está trabalhando com o grupo e deve aparecer nos próximos dias com a camisa”, comentou Adauto, fazendo referência ao ex-vascaíno, de 26 anos, que está no grupo que jogará a Copa Flórida.

Gafes à parte, o responsável pelo futebol corintiano tenta acelerar a negociação com o meia Jadson durante a disputa do torneio em solo norte-americano. Já a tratativa pela chegada do marfinense Didier Drogba segue alheia ao diretor, que não mostrou muito otimismo com relação ao centroavante.