Diretor geral da base do Corinthians entrega o cargo

Após polêmicas envolvendo a seleção de atletas para as categorias de base do clube e a distribuição de procuração a empresários para negociarem em nome do clube, o Corinthians anunciou na tarde desta quarta-feira, por meio de uma nota oficial, que o diretor do Departamento de Formação de Atletas do Alvinegro, José Onofre de Souza Almeida, entregou o cargo à direção.

De acordo com o site oficial do clube, os assessores são André Momesso Rodrigues, Augusto Pereira de Melo, Claudinei Alves, Everton Dumbrovsky, Jadir Deodato, Luiz Wagner Alcântara, Marcelo Mattoso Azevedo e Rodrigo Giraldi. Na nota, o Presidente agradeceu “os serviços prestados por Onofre e seus assessores no Corinthians”. A presidência ainda não definiu os substitutos para o posto de diretor e assessores. Ainda não há confirmação se todos os citados deixarão a administração.

O estopim para a saída de Onofre foi a divulgação de um escândalo envolvendo a contratação de um jogador, avaliado como ruim em 8 e regular em 2 categorias, de 10 possíveis. Mesmo reprovado pelo técnico do sub-17, ele assinou vínculo por um ano, numa situação revelada pelo GloboEsporte.com. O atleta teria sido indicação de um conselheiro, fato que “forçou” a contratação apesar do péssimo desempenho na seletiva.

Antes, o diretor já havia sido investigado pelo Conselho por conta de problemas com o garoto Alyson, Na ocasião, um empresário reclamou por ter pago R$ 350 mil por 20% do jogador a um ex-diretor da base e a um conselheiro, sem receber qualquer parte dos direitos do atleta. Depois, no entanto, o caso acabou arquivado.

