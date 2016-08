Diretor do Corinthians descarta “medalhões” e reforços até 2017

Seleção Brasileira Confira as fotos do segundo dia da Seleção no CT do Timão

O torcedor do Corinthians ainda está se acostumando com a chegada dos novatos Jean e Gustavo, ambos vindos da Série B e pouco conhecidos no cenário nacional, mas já sabe que terá apenas um aperitivo do que deve ocorrer nos próximos meses no clube. Passado o “desmanche” do elenco campeão brasileiro de 2015, a diretoria deixou claro que não pretende comprar um jogador de renome, pelo menos até dezembro.

“É um foco nosso, ir em busca de grandes promessas do futebol brasileiro, jogadores que estão surgindo no cenário nacional. Já deu certo em outras oportunidades, agora estamos buscando manter essa receita. São nomes que agregam na parte técnica e na parte financeira. Não que não possa surgir algum atleta experiente para o ano que vem, mas a gente a princípio pensa nisso”, explicou o diretor-adjunto de futebol, Eduardo Ferreira.

Além das questões financeiras, a diretoria aponta o fechamento da janela para atletas vindos do exterior como principal responsável pelas escolhas pouco conhecidas. Para o dirigente, um exemplo do trabalho desenvolvido na busca por novidades se deu justamente na contratação de Jean, volante apresentado pelo clube na manhã desta sexta-feira.

“Nós estamos há quatro meses acompanhando de perto monitorando o Jean. A gente sabe o perfil de jogador que ele é, essa pegada que ele tem, essa forte marcação. É difícil ter um jogador que tenha esses requisitos. A gente sabe da dificuldade em buscar nomes de qualidade, por isso apostamos muito nele”, explicou Edu.

Além do meio-campista, o clube já acertou a compra de Gustavo, atacante do Criciúma. Ficou definido que o Timão terá, por R$ 4 milhões, 45% dos direitos econômicos do centroavante, que viajou nesta sexta para assinar sua rescisão de contrato com o Criciúma e deve ser apresentado na semana que vem. Jean, que custou R$ 400 mil, ficará com 80% dos seus direitos ligados ao Alvinegro.

Com o fechamento da janela de inscrições para a Copa do Brasil (29 de agosto) e Campeonato Brasileiro (16 de setembro) se aproximando, o Timão também admite que esse deve ser o elenco até o final do ano. “Se eu falar alguma coisa aqui sobre outro jogador chegar, vou estar mentindo. Continuamos atentos à Série B, mas agora não tem nada”, encerrou Edu Ferreira.

