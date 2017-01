Diretor corintiano afirma que Drogba desconhece oferta do clube

A novela envolvendo o Corinthians e o atacante marfinense Didier Drogba ganhou mais um capítulo neste domingo. O diretor de futebol da equipe paulista, Flávio Adauto, afirmou que o recém-contratado Kazim, a pedido do Timão, conversou por telefone com seu amigo Drogba, e o atleta contou desconhecer qualquer negociação com o clube.

“Ontem o Kazim conversou longamente com Drogba a nosso pedido, e Drogba disse que não sabe o que está acontecendo”, disse Adauto em entrevista à Rádio Jovem Pan.

Apesar de difícil, Adauto se mostrou contente com o nome de Drogba. No último sábado o diretor havia afirmado que o departamento de marketing corintiano está conduzindo as negociações, mas que uma proposta teria sido entregue ao jogador, preenchendo algumas exigências do atleta.

“Se ele, como um atleta excepcional que é, vier, será recebido com flores, com fogos, com tapete vermelho. A gente sabe que ele tem condições de jogar, mas a gente espera que seja no Corinthians e não em outro time qualquer”, acrescentou.

O diretor disse não querer “frustrar” o torcedor corintiano, que segue animada com a ideia de poder contar com o marfinense nesta temporada. Nas redes sociais de Drogba, os torcedores criaram algumas hashtags para atrair a atenção do atacante, como “Come to Corinthians”.

“No início, quando se falou no nome do Drogba, achamos legal, mas ficamos com uma interrogação no ar. Na sequência, quando houve a divulgação da negociação, passei a ficar preocupado, pois não queremos frustrar o torcedor”, completou Adauto.

O atacante de 38 anos começou a carreira no futebol francês, defendendo Le Mans, Guingamp e Olyimpique de Marselha. O sucesso do centroavante despertou o interesse do Chelsea, que contratou Drogba em 2004. Com a camisa dos Blues, o marfinense atuou em mais de 300 partidas, anotando 164 gols e conquistando a Liga dos Campeões de 2011/12 – onde foi um dos heróis da campanha inglesa. Depois de deixar os Blues, Drogba atuou no futebol chinês e no Galatasaray, onde jogou ao lado de Kazim.

Desde novembro de 2016 Drogba está sem clube, após ter atuado duas temporadas no Montreal Impact, do Canadá, e que participa da MLS, maior campeonato de futebol da América do Norte.