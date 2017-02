Diante da Caldense, Corinthians prevê mais dificuldades com gramado

Após reclamar bastante do estado do gramado do Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, em sua estreia no Campeonato Paulista, o Corinthians espera ter novos problemas para jogar no campo do Ronaldão, em Poços de Caldas, pela primeira fase da Copa do Brasil. Antevendo às adversidades, o time de Fábio Carille treinou no local do jogo contra a Caldense na tarde desta terça-feira.

“É um campo muito diferente, com folhas mais largas. Por isso, viemos treinar aqui antes. O próprio Jô já jogou aqui e falou do gramado”, contou Carille, que considerou o teste válido para o compromisso da noite de quarta-feira. “A dificuldade vai ser botar a bola no chão e fazer triangulações. Ainda bem que em Sorocaba já passamos por essa experiência. Estamos preparados para tudo”, confiou.

Em Sorocaba, para piorar, o Corinthians atuou sobre o campo encharcado pela chuva. O rendimento ofensivo da equipe de Carille acabou prejudicado. O gol da vitória por 1 a 0 sobre o São Bento surgiu de uma cobrança de pênalti, convertida pelo centroavante Jô.

“Vamos torcer para não chover”, disse o meia Marlone, sobre o duelo com a Caldense. “Estamos acostumados ao gramado da arena. Isso dificultou na estreia no Paulistão. Tivemos que mudar o nosso estilo. Foi um jogo truncado. Por isso, foi bom treinar aqui para sentir”, acrescentou.

O jogo contra a Caldense já será eliminatório, conforme prevê o novo regulamento da Copa do Brasil, e o Corinthians tem a vantagem do empate para avançar e enfrentar o vencedor do duelo entre Brusque e Remo. “Não há chance de erro”, conscientizou-se Fábio Carille, que abriu a atividade no Ronaldão para a torcida nesta tarde.