Decisões “precoces” fazem Carille apostar em time-base de 2016

O Corinthians ainda demorará uma semana para se reapresentar, mas a comissão técnica já tem mente que não deve fazer mudanças na equipe que atuou na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Apesar do decepcionante sétimo lugar no torneio nacional e da consequente ausência na Copa Libertadores da América, os corintianos acreditam que as decisões que a equipe terá logo em fevereiro não dão espaço para testes.

Além da estreia no Paulista contra o São Bento, no dia 5 de fevereiro, considerada complicada por se tratar de um duelo contra uma equipe da Série C brasileira, o time vai encarar a Caldense três dias depois, pela primeira fase da Copa do Brasil. Diferentemente dos anos anteriores, o torneio mata-mata nacional agora terá as duas etapas iniciais disputadas em jogo único.

Ou seja, caso não consiga ao menos um empate contra os mineiros, que foram finalistas do Estadual há dois anos e têm feito boas campanhas, o Timão pode cair fora de uma competição logo na segunda partida. Tudo isso em meio ao início do trabalho de Fábio Carille como treinador do clube após oito anos como auxiliar de Mano Menezes, Tite e companhia.

“Por mais que os resultados não tenham sido satisfatórios do meio para o final do ano, temos de lembrar também que houve muitas mudanças. Por isso acredito que essa manutenção pode render bons frutos ao trabalho”, avisou o auxiliar de Carille, Leandro da Silva, em entrevista recente à Rádio Globo.

“Acredito muito que as ideias são muito boas e, saindo do papel para a prática, têm tudo para dar certo”, continuou o Cuca, que será responsável por um contato mais direto com os jogadores, papel até então exercido justamente por Carille. Em 2016, os jogadores que terminaram o ano foram Walter; Fagner, Vilson, Balbuena e Uendel; Cristian, Romero, Camacho, Rodriguinho e Marlone; Guilherme.

Ainda que se livre de uma eliminação, por sinal, o Alvinegro sabe que terá um fevereiro complicado. Passada essa primeira fase, joga quatro vezes pelo Paulista, incluindo um esperado duelo diante do arquirrival Palmeiras, campeão Brasileiro, no estádio de Itaquera, para colocar em xeque mais uma classificação, dessa vez na segunda fase da Copa, provavelmente no dia 28 de fevereiro.

Último dos grandes paulistas a retornar ao batente, o Corinthians também não terá muito tempo de treinos antes do início das competições oficiais. Quatro dias após a reapresentação, os atletas viajam para os Estados Unidos, local onde disputarão o Torneio da Flórida, com jogos marcados para os dias 18 e 21. O primeiro adversário sairá do vencedor da partida entre Vasco e Millonarios-COL.

Dois dias após o encerramento da sua participação na competição amistosa, o clube volta para a Capital Paulista e terá 11 dias de trabalho para preparar o time que encara a estreia no torneio, em Sorocaba. “Temos de correr contra o tempo, mas temos muita confiança de que vai dar certo”, projetou Carille.