Decisivo, Rodriguinho fica esperançoso após classificação

Rodriguinho foi fundamental para o Corinthians amenizar a crise que enfrenta desde a derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, no clássico do último sábado. De volta a Itaquera para a disputa das oitavas de final da Copa do Brasil, o meia anotou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense na noite desta quarta-feira – já havia sido ele quem garantira o empate por 1 a 1 no jogo de ida.

“Sabia que seria importante uma vitória hoje. Isso nos dá confiança para o Brasileiro, para buscarmos novas vitórias e voltarmos ao G4. Fico esperançoso de que as coisas podem mudar. Pela atitude que vimos no jogo, a nossa equipe está de parabéns. Estou feliz”, comentou um sorridente Rodriguinho.

Classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, o Corinthians terá justamente o Fluminense pela frente na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes paulista e carioca irão se reencontrar no domingo, outra vez em Itaquera, almejando ascender à zona de classificação para a Copa Libertadores da América.

“É uma competição em que a gente deve retomar o caminho das vitórias. Saímos do G4, mas temos que brigar sempre para estar nas melhores condições. Esperamos voltar ao G4”, disse Rodriguinho.

O meia também deu de ombros para as efusivas reclamações do Fluminense, que teve três gols corretamente anulados em Itaquera. Ele só não espera que o protesto interfira na atuação da arbitragem no duelo do fim de semana.

“Quando fomos enfrentar o Santos, também falaram que estavam nos favorecendo, já que eles perderam jogadores contra o Internacional. Não podemos deixar isso afetar. Pelo que sei, os gols estavam em impedimento e houve pênalti em cima do Romero. Então, acho que estão reclamando demais”, rebateu Rodriguinho.

Recomendado para você