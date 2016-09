De uniforme novo, Corinthians busca reabilitação diante do Coritiba

Paralimpíadas 2016 Veja as melhores fotos das Paralimpíadas do Rio de Janeiro

Estreando o seu uniforme azul, o Corinthians tentará renovar também as suas esperanças no Campeonato Brasileiro a partir das 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, no Couto Pereira. O time que perdeu por 2 a 1 para o Santos no domingo, fora de casa, enfrentará o Coritiba com a expectativa de voltar a ascender na tabela de classificação.

Além de expor os problemas de um time inconstante, o tropeço no clássico fez o Corinthians ficar mais distante da disputa pelo título nacional e com a sua vaga na zona de classificação para a Copa Libertadores da América ameaçada. A equipe dirigida por Cristóvão Borges chegou à 25ª rodada no quarto lugar, com 40 pontos, um de vantagem para o Santos e sete atrás do líder Palmeiras.

Para melhorar a sua situação, o Corinthians sabe que não poderá ser irregular também no Couto Pereira. Contra o Santos, o atual campeão brasileiro fez um bom primeiro tempo e sofreu a virada no segundo. Na vitória por 3 a 0 sobre o Sport, ocorreu o contrário, com empolgante reação na etapa complementar depois de um início de jogo muito ruim.

“Temos que estar ligados os 90 minutos, o tempo todo. Não existe time bobo no Brasileiro. Se você dar mole… O Grêmio foi ao Couto Pereira e tomou 4 a 0. Então, não podemos dar mole. Realmente, estamos aprendendo com tudo isso. Qualquer deslize pode definir uma partida”, advertiu o meia-atacante Marlone, que deixou o ostracismo para se tornar uma das referências no time de Cristóvão.

Contra o Coritiba, o técnico terá novamente à disposição o zagueiro Yago, livre de suspensão, mas optou por manter Vilson ao lado do paraguaio Balbuena. O meia Marquinhos Gabriel também reunia chances de recuperar o posto de Lucca do lado esquerdo do ataque e seguirá na reserva. Já Giovanni Augusto, que vinha atuando como volante, será baixa por ter acusado dores musculares na coxa direita, abrindo espaço para o retorno de Cristian.

Do outro lado, a derrota por 1 a 0 para a Chapecoense também brecou o entusiasmo do Coritiba. Os donos da casa precisam reencontrar o caminho das vitórias para seguir se afastando da zona de rebaixamento e o mais rapidamente possível se livrar de qualquer risco de queda. Para isso, o técnico Paulo César Carpegiani poderá contar com alguns retornos.

O lateral direito Dodô e o atacante Kazim foram liberados pelo departamento médico, treinaram entre os reservas, não sentiram e poderão até começar a partida contra o Corinthians. Em compensação, o meia Juan sofreu uma entorse contra os catarinenses e dificilmente terá condições de jogo. Outro que não está descartado é o zagueiro Walisson Maia, que vem atuando improvisado na lateral. Se ele ficar fora, César Benítez deverá seguir no time.

Entretanto, mesmo com problemas, Carpegiani quer o Coritiba sentindo a pressão de atuar no Alto da Glória, superando e saindo de campo com os três pontos. “A pressão sempre existe. Não a tiro dos ombros dos jogadores e costumo falar que só tem essa responsabilidade quem atua em grande clube. Não tendo responsabilidade, vai jogar futebol no fim de semana, em pelada, no sábado, com um churrasco. Eles têm essa responsabilidade, e queremos vencer o jogo”, afirmou.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA X CORINTHIANS

Local: Estádio Couto Pereira, em Coritiba (PR)

Data: 14 de setembro de 2016, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

Assistentes: Silbert Faria Sisquim (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

CORITIBA: Wilson; Walisson Maia (César Benítez), Luccas Claro, Juninho e Juan (Yan); Alan Santos, João Paulo, Raphael Veiga e Iago; Evandro (Kazim) e Leandro

Técnico: Paulo César Carpegiani

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Vilson, Balbuena e Uendel; Cristian, Camacho, Marlone, Rodriguinho e Lucca; Gustavo

Técnico: Cristóvão Borges

Histórico do confronto no Campeonato Brasileiro

(Unificado de 1959 a 2016) x JOGOS (40) 11 vitórias 8 empates 21 vitórias GOLS (88) 37 gols 51 gols Uma vitória marcante de cada time Coritiba 1 x 0 Corinthians

4 de setembro de 2011

Campeonato Brasileiro (pontos corridos)

Local: Couto Pereira (Curitiba – PR)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (DF)

Renda: R$ 645.610,00

Público: 29.248

Coritiba: Vanderlei; Jonas, Jeci, Émerson e Lucas Mendes; Leandro Donizete, Léo Gago (Everton Costa), Rafinha e Tcheco; Marcos Aurélio (Willian Farias) e Anderson Aquino (Caio Vinicius). Técnico: Marcelo Oliveira.

Corinthians: Julio Cesar; Alessandro, Chicão, Leandro Castán e Ramon; Moradei (Morais), Paulinho e Danilo (Alex); Willian, Jorge Henrique (Taubaté) e Emerson. Técnico: Tite.

Gol:Jonas, aos 27 minutos do segundo tempo.

Cartões Amarelos: Emerson, Lucas Mendes, Leandro Donizete, Léo Gago e Anderson Aquino (Coritiba). Willian e Chicão (Corinthians). Corinthians 5 x 1 Coritiba

29 de setembro de 2007

Campeonato Brasileiro (pontos corridos)

Local: Pacaembu (São Paulo)

Árbitro: Ronan Marques da Rosa (SC)

Renda: R$ 647.705,44

Público: 22.006

Corinthians: Cássio; Alessandro, Chicão, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Paulinho (Edenílson) e Douglas; Jorge Henrique, Martínez (Danilo) e Guerrero (Romarinho)

Técnico: Tite.

Coritiba: Vanderlei; Victor Ferraz, Escudero, Luccas Claro e Denis (Pereira); William, Vinícius (Ruidiaz), Lincoln, Everton Ribeiro (Júnior Urso) e Rafinha; Deivid

Técnico: Marquinhos Santos.

Gols: Chicão, aos 5’, Fábio Santos aos 18’, Paulinho, aos 20’ e Deivid, aos 31’ do 1º tempo. Guerrero, aos 19’, e Paulinho, aos 23’ do 2º tempo.

Cartões amarelos: Martínez (Corinthians); Everton Ribeiro, Denis, Pereira

Cartão vermelho: Pereira (Coritiba)

