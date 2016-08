Danilo sai de maca do treino, sofre lesão grave e causa preocupação

Fotos destaque Veja fotos no treino do Corinthians

O meia Danilo causou muita preocupação nos companheiros e comissão técnica do Corinthians no treino desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, o último antes de encarar o Fluminense, no estádio Edson Passos, pela Copa do Brasil. O atleta sofreu uma lesão grave em uma das pernas, de acordo com a assessoria de imprensa do clube, sem precisar qual, foi encaminhado de ambulância para um hospital e será desfalque para encarar os cariocas, precisando de mais exames para saber a real gravidade do problema.

A cena pôde ser observada apenas de longe, já que o treino acabara de ser fechado à imprensa, prática comum do técnico Cristóvão Borges. O mais impressionante, porém, foi a mobilização em torno do jogador, que motivou até a idade do gerente de futebol Alessandro diretamente ao gramado, assim que percebeu quem estava caído. O ex-lateral direito jogou por quatro anos com o armador e pareceu bastante preocupado ao ver a contusão.

O camisa 20, que recuperou-se recentemente de uma lesão na panturrilha da perna direita, voltou a ser relacionado apenas na partida contra a Ponte Preta, no último sábado, em Campinas, e era uma das opções de Cristóvão para a função de “falso 9”, atualmente exercida por Guilherme. Neste Brasileiro, ele tem na sua conta um gol marcado, diante do Figueirense, no estádio de Itaquera.

No clube desde 2010, Danilo, 37 anos, é o jogador mais antigo do atual elenco, atleta com mais jogos (336) e o segundo com mais gols (33), quesito em que perde apenas para o volante Elias, dono de 41 tentos com a camisa alvinegra. Ele foi campeão do Campeonato Paulista, em 2013, da Libertadores e do Mundial de Clubes, em 2012, da Recopa Sul-Americana, em 2013, e duas vezes do Campeonato Brasileiro (2011 e 2015). Ele tem contrato apenas até dezembro.

