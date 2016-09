Danilo recebe alta após uma semana e aproveita feriado em casa

Bom dia e bom feriado ????✌️✌✌ Uma foto publicada por Danilo Gabriel De Andrade (@20_danilo) em Set 7, 2016 às 6:13 PDT

O meia Danilo já está em casa para dar sequência à recuperação de uma cirurgia para corrigir fraturas na fíbula e na tíbia da perna direita, realizada há uma semana, no Hospital São Luiz. O jogador do Corinthians recebeu alta médica na terça-feira e desfruta do feriado da Independência do Brasil, nesta quarta-feira, em repouso.

Danilo se contundiu em uma disputa de bola com o zagueiro Yago, em treinamento no CT Joaquim Grava. O veterano de 37 anos divulgou um vídeo em uma rede social para eximir o companheiro de culpa por sua grave lesão.

Com previsão de retornar aos gramados apenas em 2017, Danilo precisará esperar três meses para iniciar as atividades de fisioterapia. O meia, ídolo corintiano por suas conquistas, postura e longevidade a serviço do clube, teve o seu contrato prorrogado para até o final do ano que vem.

