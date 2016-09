Danilo reaparece no CT após lesão e grava vídeo em agradecimento à Fiel

Não podemos falar que é uma visita porque ele é de casa. Mas o #Danilo reapareceu hoje no CT. Fala aí, #Danilo! pic.twitter.com/SPftuTQBCz — Corinthians (@Corinthians) September 20, 2016

O meia Danilo reapareceu nesta terça-feira no CT Joaquim Grava pela primeira vez desde que sofreu uma grave lesão na fíbula que o tirou do restante da temporada no treinamento do dia 30 de agosto. Em processo de recuperação, o jogador gravou um vídeo veiculado no Twitter oficial do Alvinegro agradecendo pelo apoio da Fiel Torcida e o suporte do clube.

“Hoje vim aqui no CT, o médico me deu uma avaliada, e ver o pessoal, foram vinte dias fora, então dá um pouco de saudade. Mas para avisar todo mundo que estou bem, graças a Deus. E agradecer também o apoio de todos vocês, as mensagens de carinho, de apoio. Tenho certeza que é só um momento, que as coisas vão passar e eu vou estar bem. Também agradecer aos jogadores, todo mundo me ligou dando apoio. Tenho certeza que vou voltar 100% ano que vem”, falou Danilo.

Mesmo lesionado, Danilo renovou contrato com o Timão no início de setembro até o final de 2017. O jogador tem 37 anos e nunca escondeu a vontade de finalizar a carreira no Parque São Jorge, onde conquistou os títulos da Libertadores e do Mundial, em 2012, do Brasileiro, em 2011 e 2015, e do Paulista em 2013.

A “visita” de Danilo se dá em meio aos primeiros treinamentos de Fábio Carille após a saída de Cristóvão Borges. Nesta terça-feira, o técnico interino já esboçou a equipe que deve mandar a campo no duelo de quarta, contra o Fluminense, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

