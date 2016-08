Da arquibancada ao campo, Jean se espelha em Ralf na chegada ao Timão

O garoto Jean estava prestes a completar 14 anos quando teve seu primeiro contato mais próximo com Elias, ainda bem longe da profissão de jogador de futebol. Nascido em Taguatinga (DF), o agora volante corintiano “estreou” em estádios no duelo entre Brasiliense e Corinthians, time do coração quando pequeno, pela Série B de 2008, quando pôde se encantar de perto com o futebol do agora companheiro.

“Eu fui ver o jogo do gol de Elias, de perna esquerda. Golaço”, relembrou o meio-campista à Gazeta Esportiva, pouco depois de encerrar sua primeira entrevista coletiva com a camisa do Alvinegro. O duelo em questão terminou 1 a 1 e foi disputado na cidade do jogador, no mesmo estádio em que, seis anos antes, o clube sagrou-se bicampeão da Copa do Brasil, contra o mesmo rival. “Esse jogo eu lembro, mas não estava”, completou.

Encantado com a possibilidade de atuar ao lado de jogadores que ele “só via pela TV”, Jean apontou outro ídolo da torcida como referência para sua posição. Para ele, Ralf, atualmente Beijing Guoan, é um jogador que serve de espelho para outros primeiros volantes pelo país, exatamente a função que ele terá de cumprir para substituir Bruno Henrique, negociado recentemente com o Palermo-ITA.

“Eu sou mais voltado à marcação, mas eu não me limito a isso. O torcedor pode esperar um jogador com marcação forte, com a bola nos pés sei jogar, no decorrer da minha estadia aqui eles vão poder ver. Eu me espelho muito em jogadores que passaram por aqui, como o Ralf. É um cara que saiu da Série B, assim como eu, e acabou dando certo no clube. Se tiver que me espelhar em alguém, me espelho no Ralf”, afirmou o jogador.

Dono de passagem pelo Estudiantes-ARG apesar de ter apenas 21 anos de idade, Jean fez questão de exaltar a possibilidade de chegar ao clube em meio à disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Sem se enrolar com as palavras e mostrando até certa desenvoltura para expressar seus sentimentos, ele disse estar “vivendo um sonho”.

“Falar de Corinthians é difícil, mas ao mesmo tempo é fácil. Sentimentalmente falando, alegria, ansiedade em querer estrear logo, aquela vontade já está aqui dentro. A ficha vai caindo aos poucos, conhecer as pessoas, jogadores que você na TV, vê a maneira como eles te tratam. Todos aqui estão me valorizando também. É algo indescritível”, comentou.

Com vínculo firmado até o final de 2020, Jean espera apenas a regularização de sua situação na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que pode acontecer nesta sexta com a publicação de seu nome no Boletim Informativo Diário (BID). Fora da partida contra a Ponte Preta, neste sábado, às 16h (de Brasília), ele deve estar à disposição para o embate contra o Sport, no dia 8, no estádio de Itaquera.

