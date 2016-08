Cristóvão vê atuação completamente atípica e garante melhora na quarta

Next

Vídeos destaque Veja os gols da derrota do Timão em Campinas

O técnico Cristóvão Borges aceitou todas as críticas feitas ao Corinthians neste sábado. Com um jogador a menos desde o primeiro tempo – o zagueiro paraguaio Balbuena foi expulso –, a sua equipe teve um rendimento pífio no Moisés Lucarelli e acabou derrotada por 2 a 0 pela Ponte Preta.

“Não dá para comparar isso com nada. É diferente de tudo o que já fiz no Corinthians”, lamentou Cristóvão, insistindo várias vezes que a atuação diante da Ponte não representava a realidade corintiana. “É muito distante de qualquer coisa que já apresentamos. Não é o normal. E não é por causa de hoje que vamos nos esquecer do que já apresentamos, das nossas virtudes.”

A torcida do Corinthians presente no Moisés Lucarelli não fez ponderações. Ao final do jogo, o público visitante protestou bastante, principalmente contra o meio-campista Elias, o presidente Roberto de Andrade e o diretor de futebol Eduardo Ferreira. Cristóvão acabou poupado da revolta.

Para acalmar os ânimos, o técnico projetou uma evolução já no próximo compromisso do Corinthians. Será contra o Fluminense, na quarta-feira, em Edson Passos, pela Copa do Brasil. “Com certeza, não vai ser nada disso lá”, garantiu, colocando a atuação do triunfo por 2 a 1 sobre o Vitória, na rodada passada, como exemplo. “Fizemos coisas interessantes ali. O time é muito mais próximo daquilo”, enfatizou.

Ao contrário de muitos dos seus comandados, Cristóvão evitou também fazer drama em relação à expulsão de Balbuena. Disse que, do banco de reservas, não tinha visão para julgar a decisão do árbitro Luiz Flávio de Oliveira de mostrar o cartão vermelho ao defensor paraguaio, apesar de reconhecer os problemas provocados pelo lance.

“Essa coisa de jogar com um a menos contra uma equipe como a Ponte Preta pesou. O nosso jogo não fluiu a partir dali. Já estava difícil antes disso porque a Ponte tem um time aplicado, que defende bem, com um contra-ataque forte, e ficou pior ainda”, lamentou Cristóvão. “Mas acredito e estou muito confiante de que será diferente na quarta-feira”, repetiu.

