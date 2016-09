Cristóvão se sente respaldado e não vê pressão aumentar antes de clássico

Vídeos destaque Com boa atuação diante do Cruzeiro, Denis fala do momento do São Paulo

Com emprego assegurado pela diretoria da Corinthians pelo menos até sábado, dia do clássico contra o Palmeiras, em Itaquera, o técnico Cristóvão Borges não acredita que enfrente ainda mais pressão nesta semana. O baiano, sempre com uma feição serena, já começou a se habituar com as críticas e as cobranças.

“A prova de fogo é desde que cheguei. Só tenho prova de fogo. Todo o meu trabalho tem sido assim. Não é diferente agora”, avisou Cristóvão, pouco depois de se posicionar para conceder uma entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava. “No jogo de amanhã, só continuará a pressão. Vivo sob pressão. Estou acostumado”, acrescentou, mais tarde.

Ainda que Cristóvão não tenha percebido, a pressão se acentuou nos últimos dias. O técnico está revoltando muitos torcedores por causa de suas substituições ou pela falta delas, como ocorreu no empate por 1 a 1 com o Coritiba, na quarta-feira. No mesmo dia, Roger Machado não resistiu à derrota por 3 a 0 para a Ponte Preta, pediu demissão do Grêmio e virou o candidato predileto de alguns para assumir o Corinthians.

Para amenizar a situação, o diretor de futebol Eduardo Ferreira fez questão de aparecer diante das câmeras de televisão na quinta-feira e assegurar a permanência de Cristóvão – no passado, Roger foi cotado como sucessor de Tite. O dirigente, entretanto, hesitou e não garantiu que essa posição valeria mesmo em caso de uma derrota para o Palmeiras. “Não sei nem se estarei vivo amanhã”, justificou.

Ainda assim, Cristóvão acha que está respaldado. “Não me sinto sozinho aqui. Já dirigi grandes clubes, com grandes dirigentes, interessantes, muito bons. No Corinthians, não só por ter passado pelo clube antes (como jogador, entre 1986 e 1987), tive e tenho uma acolhida muito boa. Sou respeitado. E é bom ressaltar que sou avaliado pelo meu trabalho, independentemente de qualquer coisa, de pressão, de redes sociais. Não é todo lugar que tem isso”, comparou o técnico, sem se deixar levar pela campanha em prol da contratação de Roger feita por corintianos na internet.

O trabalho de Cristóvão, no entanto, deverá ser reavaliado neste fim de semana. O técnico tem consciência de que uma vitória sobre o grande rival poderá, além de diminuir a distância para a liderança do Campeonato Brasileiro para quatro pontos, garantir a almejada tranquilidade à frente do Corinthians. Uma derrota fará aumentar o risco de demissão.

“É uma grande oportunidade. Sabemos disso. Necessitamos e desejamos nos aproximar da ponta. É uma chance muito boa, independentemente do momento que estamos passando. O time já deu uma melhorada, apresentando coisas boas nas últimas partidas. Estamos bastante confiantes”, animou-se o ameaçado Cristóvão Borges.

