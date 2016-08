Cristóvão quer fim de oscilação e admite: “Técnico nunca está seguro”

O técnico Cristóvão Borges treina atualmente o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, mas é certamente um dos treinadores mais criticados do país, principalmente após a derrota por 2 a 0 para a Ponte Preta, no sábado. Incomodado com algumas críticas recebidas desde que assumiu o clube, consideradas descabidas por ele próprio, o treinador disse não estar 100% seguro no cargo e pediu o fim da oscilação já na partida contra o Fluminense, nesta quarta-feira, no estádio Giulitte Coutinho, no Rio de Janeiro, pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil.

“O cargo de treinador, ele não dá segurança a ninguém. Nem mesmo na Seleção é seguro. Ele está atrelado a um monte de coisa, principalmente resultados. Mas eu estou em um clube diferente, a avaliação é em cima do trabalho, estamos fazendo um trabalho consciente daquilo que está acontecendo, refazendo uma equipe quase totalmente renovada e tudo isso requer tempo”, avaliou o comandante, condenando comparações com o time campeão brasileiro no ano passado.

“Essa equipe que sempre falam, de virtudes, só aconteceram do meio do segundo semestre para a frente. Nesse ano já estamos passando por circunstância de perda de jogadores. Isso requer mais tempo ainda. Pode ocorrer em algum momento de esses jogadores encaixarem, mas precisa de tempo. Isso é possível porque é assim que acontece nesse processo”, continuou o comandante, que tentará no mata-mata apagar a má impressão deixada nos pontos corridos.

Para encarar o Flu, ele não poderá contar com o lateral direito Fagner e o atacante paraguaio Romero, a serviço de suas respectivas seleções, além dos garotos Guilherme Arana (Seleção sub-20) e Léo Santos (completando o grupo da principal no Equador). O mais provável é que apenas o garoto Léo Príncipe entre como titular com relação àqueles que encararam a Macaca em Campinas.

Mesmo com os problemas, ele acredita ser possível reagir contra os cariocas. “Nós já demonstramos que podemos fazer isso, nas últimas partidas tivemos muitas oscilações que não foram muito boas e isso faz com que a gente tenha que se corrigir. Para que a gnte tenha essa firmeza, temos que ter regularidade para que cheguem logo as vitórias e todos fiquem confiantes”, observou.

“A gente está buscando todas essas definições, de equipe, sistema. Estamos em busca de uma solidez, tem que vir junto com boas atuações e bons resultados. Estamos em busca disso”, continuou, negando qualquer problema de relacionamento entre si e os atletas.

“Não tem esse tipo de problema, aqui se trabalha e se trabalha bem, os jogadores estão comprometidos. Foi um acidente de percurso esse jogo contra a Ponte, fora daquilo que a gente fez no ano. A equipe sentiu dificuldade no começo do ano, aí sentiu essa perda. Sentiu mais dificiuldades, o jogo não estava fluindo, jogando contra uma equipe moralizada. A equipe teve mais dificuldade ainda. É um pouco de tudo”, concluiu.

