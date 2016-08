Cristóvão explica trocas e elogia Romero: “Fora pela primeira vez”

Seleção Brasileira Confira as fotos do segundo dia da Seleção no CT do Timão

O técnico Cristóvão Borges confirmou as entradas de Cristian e Marlone na equipe titular que encara a Ponte Preta, neste sábado, às 16h (de Brasília), no CT Joaquim Grava, mas fez questão de ressaltar a importância de Ángel Romero, atleta que foi titular em todos os outros jogos sob o seu comando. Até então, o paraguaio havia iniciado os 12 jogos que o comandante fez pelo Corinthians, mas dessa vez terá de assistir ao duelo do banco de reservas.

“Essa coisa de troca, quando eu vou trocar eu falo e digo por que eu vou trocar. Tem coisas que você não precisa explicar, todo mundo está vendo. O Romero sabe que é muito importante para nós. É até a primeira vez que ele vai ficar fora, está jogando todos os jogos. As oportunidades aparecem. Tem que estar preparado para quando acontecer”, avaliou o comandante, em entrevista concedida logo após o treino da manhã desta sexta, o último antes de encarar a Macaca.

O treinador explicou que o ponto fundamental para determinar as mudanças foi a boa atuação dos corintianos no segundo tempo da partida contra o Vitória, quando a equipe conseguiu a virada para 2 a 1. Para ele, Cristian e Marlone podem fazer com que o jogo da equipe “flua melhor” em Campinas.

“Quando a gente faz essas mudanças, normalmente a ideia, o desejo, é que as coisas melhorem e aconteçam. Gostei da fluidez do nosso jogo. São jogadores que entraram bem no jogo, Marlone principalmente. O Cristian é um cara muito experiente. Estou com uma grande esperança de a gente evoluir nesse sentido”, avaliou, querendo um time parecido com o da última etapa em Itaquera, mesmo atuando como visitante.

“Eu estou buscando a escalação que desenvolva melhor. Jogando em casa ou fora, esse negócio de se apegar muito em nome não é a melhor coisa. A gente pode jogar na frente como visitante, a gente faz bastante isso, aliás. É a equipe conseguir pressionar o adversário e chegar com gente na área. Independe de escalação, é mais posicionamento e atitude”, observou Cristóvão.

Contente por encerrar um jejum de três jogos sem vencer na última rodada, Cristóvão apontou a conquista de um bom resultado no Moisés Lucarelli como fundamental na busca por uma evolução na competição. Para ele, tudo indica que o Timão vai melhorar ainda mais diante dos campineiros.

“É uma oportunidade, o que nós estamos buscando é crescimento. Já demos alguns sinais, nós trabalhamos para isso. Teve momentos no campeonato em que a gente já foi melhor, mas depois fomos inconstantes. O campeonato é de regularidade, independentemente de jogar dentro ou fora. A oportunidade é esse jogo agora”, concluiu.

