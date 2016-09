Cristóvão “entende” saída de Elias e celebra janela fechada

Após sofrer uma inesperada baixa com a saída repentina de Elias para o Sporting, o técnico Cristóvão Borges adotou um discurso conciliador ao tratar das incessantes vendas de jogadores pela diretoria do Corinthians na atual temporada. Mesmo reconhecendo a dificuldade em formar um time com 20 atletas deixando o elenco, ele disse entender a situação dos dirigentes.

Para o treinador, o fato de não ter a totalidade dos direitos econômicos dos atletas negociados desde que ele chegou ao clube (80% de André, 50% de Elias, 25% de Bruno Henrique e Luciano) atrapalhou bastante o poder de barganha do Timão nas negociações.

“O Elias, não só ele, como outros jogadores, são atletas dos quais o clube não detém os direitos totais. Aí não tem poder para decidir só ele. O desejo de todos seria que ficasse, mas, quando tem uma proposta assim, a saída acontece”, comentou Cristóvão, contente com o fechamento da janela de transferências dos clubes europeus.

“O bom é que agora fechou a janela, quem foi, foi, e quem fica aqui vai junto até o final. São muitos jogadores que saíram, o trabalho já era de remontagem, agora vai continuar”, avaliou o treinador, contente pelo fato de, ainda assim, estar em quarto lugar no Campeonato Brasileiro e ter conseguido um bom resultado diante do Fluminense, 1 a 1 fora de casa, na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

“Mesmo com tudo isso, estamos fazendo uma campanha elogiável, a resposta é boa, oscilações naturais. Outras equipes estão com o plantel definido e nós brigando junto. Precisamos melhorar um pouco mais no campeonato que estaremos aí brigando. Mesmo com essa circunstância estamos entre os quatro primeiros, então vamos brigar”, assegurou.

Apesar do ânimo em contar com todos atletas atualmente no elenco, o técnico ainda pode ter de lidar com a perda de Rildo, atacante que pouco atuou na temporada. O atleta interessa a Botafogo e São Paulo, não atingiu o limite de partidas do Brasileiro e deve ser negociado até 16 de setembro, data-limite para inscrições de novos atletas no torneio.

