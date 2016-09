Cristóvão elogia o time e explica por que não mexeu: “Podia desarrumar”

O técnico Cristóvão Borges manteve o tom calmo e explicou pausadamente sua avaliação da atuação do Corinthians e os motivos por não ter utilizado duas das suas três substituições à disposição, mesmo com um jogador a mais do que o Coritiba. Bastante criticado após o clássico com o Santos, ele disse que o 1 a 1 serviu para o Alvinegro mostrar um futebol mais consistente do que antes.

Em relação aos últimos jogos, conseguimos ser mais consistentes nos dois tempos do jogo. Na minha avaliação, nós estávamos oscilando, jogava um bem em um tempo e no outro, não. Hoje (quarta) a equipe foi mais constante, que é o que a gente está buscando. E jogando assim é que nós vamos conseguir melhores resultados”, avaliou, reconhecendo que precisava de mais que um empate para a situação da equipe na tabela.

“Hoje (quarta) creio que nós deixamos de ganhar três pontos. Em termos de resultado, nós não estamos satisfeitos. Para o campeonato, não adianta, se você não ganha você é ultrapassado, perde posição. Pela partida que nós fizemos, que é o que nós estamos buscando, nós precisávamos dar essa resposta. É um fator positivo para nós. Tivemos coisas bastante positivas”, apontou.

Para Cristóvão, seus comandados estavam em um bom momento dentro de campo e uma substituição, ainda que pudesse dar mais ofensividade ao time, poderia também desarrumar a equipe. Dessa forma, manteve os atletas que já estavam no campo e conseguiu um ponto para levar na bagagem a São Paulo.

“Tem momentos. A equipe estava bem, o jogo estava fluindo, desenvolvendo bem, conseguindo as alterações de jogo que a gente precisa. Às vezes uma alteração assim pode desarrumar a equipe, desarrumar o que já estava arrumado. Por isso eu deixei”, justificou o comandante.

Agora o treinador terá apenas dois dias de trabalho para enfrentar o Derby contra o Palmeiras, líder do campeonato, sete pontos à frente do Timão. O time, que chegou aos 41 pontos na tabela de classificação, se reapresenta na tarde desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, e depois só terá mais uma movimentação, na sexta, para fechar a equipe que joga sábado, às 16h (de Brasília), em Itaquera.

