Cristóvão deixa Itaquera calado, assim como restante do elenco corintiano

Logo após o anúncio da sua demissão pelo presidente Roberto de Andrade, o agora ex-técnico do Corinthians, Cristóvão Borges, deixou o vestiário do estádio de Itaquera sem falar com a imprensa, escoltado por alguns seguranças do clube. A saída ocorreu cerca de dez minutos após o encerramento da entrevista coletiva concedida pelo mandatário, que centralizou as atenções no pós-jogo da equipe corintiana.

Relegados a segundo plano tanto pela torcida, que fez questão de xingar a diretoria devido ao mau resultado, quanto pelos próprios diretores, que apontaram Cristóvão Borges e ausência de resultados como razão da demissão, o elenco alvinegro também deixou a arena sem falar com a imprensa. Liberados pela assessoria de imprensa, seguiram rapidamente para o ônibus do clube na passagem pela zona mista.

As únicas falas de atletas para justificar o 2 a 0 para o Palmeiras foram ditas ainda no gramado, logo após o apito final do árbitro Héber Roberto Lopes. O meia Marquinhos Gabriel reconheceu a superioridade do adversário, principalmente após a expulsão do lateral direito Léo Príncipe. “Buscamos fazer o que dava, mas não foi possível. Acredito que a Copa do Brasil está aí para a gente se recuperar”, disse o armador.

Outro a comentar o revés foi o goleiro Cássio, líder do elenco, que fez questão de agradecer os torcedores pela presença de mais de 40 mil pessoas no embate. “A torcida veio, apoiou, o time rival está em um bom momento, acho que isso agrava a situação. Mas não tem o que falar, a torcida, principalmente a organizada, jogou junto com a gente. Até pressionamos, mas não criamos chances reais de gol”, comentou o arqueiro.

O que os jogadores acharam sobre a demissão, no entanto, ainda não foi comunicado à imprensa. Depois do revés, os jogadores foram liberados para curtir um dia de folga neste domingo, antes de se reapresentar ao técnico interino Fábio Carille, na segunda-feira, às 15h30, no CT Joaquim Grava. O próximo compromisso será pela Copa do Brasil, contra o Fluminense, quarta-feira, às 21h45, no estádio de Itaquera.

