Cristóvão aprova empate e tece elogios a Lucca como centroavante

O técnico Cristóvão Borges não escondeu a felicidade com o resultado de 1 a 1 na partida entre Corinthians e Fluminense, na noite desta quarta-feira, no estádio de Edson Passos, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Para o treinador, o gol marcado fora de casa pode ser decisivo na busca por uma vaga na próxima fase.

“Foi um jogo em que as equipes se empenharam muito na marcação. Jogamos pressionando, isso induz ao erro. O resultado é bom. O gol fora de casa tem um peso grande. Conseguimos empatar com esse gol e significa bastante”, avaliou o comandante, contente com a possibilidade da boa performance inspirar o time a reagir também no Campeonato Brasileiro.

“É uma possibilidade, conseguimos aqui um bom resultado e fizemos um bom jogo, isso dá esperança e motivação para que a gente continue. A equipe precisa dar uma evoluída, ganhar essa confiança, ela vem com boas atuações e resultados positivos”, analisou.

Para Cristóvão, a entrada de Lucca como centroavante, no lugar de Guilherme, foi determinante na melhora em busca do 1 a 1. O time foi para os vestiários perdendo por 1 a 0 e, de acordo com o treinador, Guilherme ainda reclamou de um desconforto muscular na coxa, abrindo caminho para alteração.

“Já experimentamos o Lucca jogando lá na frente, com dois atacantes, quando ele jogou, jogou bem também. Nos treinamentos testamos não só ele, como outros jogadores também. A gente foi colocando jogadores que têm mais característica para chegar lá. Ele é talentoso, tem habilidade, e o que a gente precisava era ser mais vertical. Ele melhorou muito e podíamos até ter vencido”, disse o corintiano.

Por fim, Cristóvão ainda fez questão de rebater as críticas feitas à defesa da equipe, que mais uma vez foi vazada. Apesar de ter sofrido gols em oito dos últimos nove jogos, ele não acredita que o problema está na dupla Yago e Balbuena ou em algumas falhas do goleiro Cássio.

“O problema não é com a defesa do Corinthians, o problema é com a maneira de se defender do Corinthians. Jogamos com marcação adiantada, não estávamos cumprindo da mesma maneira. Quando a gente consegue, vamos bem. Não se toma gol por causa do goleiro e dos zagueiros, é a equipe. Algumas coisas são fundamentais para que isso funcione”, concluiu.

O jogo de volta entre as duas equipes está marcado para o dia 21 de setembro, às 21h45 (de Brasília), no estádio de Itaquera. A próxima vez que os comandados de Cristóvão Borges entram em campo, porém, será na quinta-feira, dia 8 de setembro, quando o Timão recebe o Sport, às 19h30 (de Brasília), em Itaquera.

