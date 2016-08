Cristóvão abre mão de centroavante e crê em melhora no ataque

Next

Seleção Brasileira Confira as fotos do segundo dia da Seleção no CT do Timão

O técnico Cristóvão Borges passou seus mais de dois meses de Corinthians pedindo um centroavante para a vaga de André, desejo saciado parcialmente com a contratação de Gustavo, na última semana. O problema, porém, foi a venda do próprio André para o Sporting-POR, já sem ambiente devido às críticas da torcida. Em meio a toda essa ebulição, no entanto, o treinador confia que, mesmo sem goleador, o time terá capacidade de melhorar seu poderio ofensivo contra a Ponte Preta, neste sábado, às 16h (de Brasília), no Moisés Lucarelli.

No último jogo, contra o Vitória, o Alvinegro conseguiu marcar duas vezes em uma mesma partida após seis jogos sem alcançar a marca. algo que incomodava bastante a comissão técnica. Foi justamente na oportunidade em que Cristóvão optou pela fixação de Guilherme como único atacante, uma espécie de “falso 9”, recuando para armar e abrindo espaço na defesa.

“Desde que eu cheguei, teve a primeira partida, foi quando eu percebi esse desequilíbrio. Era um time com consistência defensiva boa, mas pouco peso no ataque. Por isso persegui isso, trocas para encaixar, minha busca é essa. Dessa maneira, gostei do volume de jogo que tivemos”, afirmou o treinador, explicando a opção de esquema sem centroavante.

“Independe de jogar com 9 fixo ou não, o importante é ter domínio e peso de ataque. Conseguimos, mesmo jogando dessa forma, ter peso de ataque. Espero que a gente vá crescendo dessa forma”, avaliou. No que se refere às saídas de Bruno Henrique, Luciano e André, porém, ele manteve uma postura mais cautelosa para tratar do assunto.

“Vocês (jornalistas) sempre querendo acelerar, né?”, brincou o comandante, que recebeu apenas duas reposições para as saídas, o volante Jean e o atacante Gustavo. “Isso aí a gente espera para ver. Em acontecendo algo que não o esperado, a gente vai buscar aquilo que vai nos satisfazer, que tenha uma resposta positiva. Estamos bastante esperançosos por isso”, prometeu.

Caso seja necessário, Cristóvão fez questão de dizer que vai usar os jogadores das categorias de base que estiverem à disposição. Nesse momento, porém, ele acredita que precisa de atletas já “prontos” para vestir a camisa, e não em adaptação.

“Gosto da base, gosto muito, já treinaram bastante conosco, mas a gente tem que dar a resposta agora. Temos de estar preparados para isso. Sempre usei jogadores jovens, tem que ter um time com jogadores jovens. Isso vai acontecendo, no fim do ano deve vir mais gente. Um time tem que ter jogadores jovens, mas tem que ter gente experiente também”, concluiu.

Recomendado para você