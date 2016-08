Cristian exime Cristóvão de culpa: “Jogadores têm que melhorar”

Fotos destaque Veja as fotos do treino do Corinthians

Após alguma incerteza e quase uma hora depois do encerramento do treino volante Cristian foi o escolhido para falar à imprensa na manhã desta segunda-feira, reapresentação do elenco, no primeiro contato após a derrota por 2 a 0 para a Ponte Preta, no sábado, em Campinas. Um dos mais experientes do elenco, o meio-campista, que ganhou a condição de titular com a negociação de Bruno Henrique para o Palermo-ITA, pediu para os companheiros melhorarem o desempenho individual, eximindo de culpa o técnico Cristóvão Borges.

“Acho que a formação não influencia muito. Para mim, independentemente do que o Cristóvão sugerir, é a gente mesmo que não está fazendo bons jogos. Por isso que as vezes cria alguma coisa nesse sentido, de críticas ao time que ele colocou ou às substituições. Se a gente melhorar, já ajuda. São jogos que deixamos de pontuar, não jogamos bem. Temos de melhorar muito”, avaliou o jogador.

De acordo com ele, a demora se deu por conta dos trabalhos necessários de pós-treino, como academia e gelo, não por certa insegurança dos jogadores em dar entrevistas. Para o atleta, todos no elenco já se deram conta que o desempenho apresentado nas últimas partidas está muito aquém do ideal.

“Eu acho que é um jogo pra ser esquecido esse da Ponte Preta, um jogo que nós jogadores sabemos que foi muito abaixo, já tivemos uma conversa sobre isso. Não é o time que estamos acostumados a ver. Sabemos que precisamos melhorar muito. Esse jogo já é um jogo passado, a gente tirou algumas lições para não acontecer de novo nos próximos jogos”, assegurou.

Cristian também fez questão de realizar uma autocrítica ao relembrar seu desempenho na cidade de Campinas. Mostrando muitas dificuldades em acompanhar o meia Thiago Galhardo, um dos melhores em campo pelo lado da Ponte, ele admitiu que precisa desenvolver melhor o seu jogo. Nem ele nem Elias, por exemplo, conseguiram realizar um desarme sequer.

“Explica que a gente não foi bem, aí acontece isso. Eu preciso melhorar muito, tenho essa consciência, o resto do grupo também tem”, avaliou, prometendo um empenho maior já na quarta, 21h45 (de Brasília), contra o Fluminense, no Rio, pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. “Quarta é um outro tipo de jogo, mas a gente precisa jogar bem para voltar a confiança. Vamos lá para fazer um bom jogo e ganhar”, apontou.

Com 37 pontos conquistados, o Alvinegro continua no G4 do Brasileiro, seis pontos atrás do líder e arquirrival Palmeiras, mas pode ser ultrapassado sem entrar em campo. No domingo, Grêmio e Botafogo fazem um jogo adiado da 19ª rodada, no Rio de Janeiro, e, em caso de vitória, os gaúchos chegariam a 39. O Timão só joga no dia 8 de setembro, contra o Sport, em Itaquera.

