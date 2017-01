Corintianos presos no Rio desde outubro são liberados pela Justiça

Após mais de três meses em prisão preventiva, os torcedores do Corinthians presos após a partida contra o Flamengo, no dia 24 de outubro do ano passado, no Maracanã, foram soltos pela Justiça fluminense. O juiz Marcelo Rubioli, titular do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos, determinou nesta terça-feira a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares de restrição ao grupo.

A atitude vem à tona em um momento de crise carcerária no país, com os próprios torcedores apelando à insegurança de um possível confronto entre facções para receber a liberdade. Mesmo com imagens que não comprovavam a presença dos detidos na briga com policiais que teve lugar no Maracanã, a Justiça até então havia sido implacável com os alvinegros.

As medidas cautelares impõem a cada réu o comparecimento ao juízo da Comarca de domicilio para informar e justificar as suas atividades até o fim do processo. Ou seja, os torcedores deveram prestar esclarecimentos em suas respectivas cidades periodicamente.

Os aficionados ficarão proibidos de comparecer aos jogos e outros eventos esportivos do Corinthians, seja o clube mandante ou não da partida, em todo o território nacional. Nos dias de jogo, os réus deverão comparecer e permanecer nas delegacias de polícia distritais, uma hora antes e até meia hora depois do evento.

O magistrado determinou também a expedição dos alvarás de soltura e solicitou agendamento da Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ) à Central de Assessoramento Criminal.

Veja a lista dos corintianos libertados:

