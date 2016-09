Corintiano, Gustavo recebe a 9 e promete: “Aqui não vai faltar raça”

Corintiano do interior de São Paulo, antigo “Adebayor” e sem trabalho em categorias de base, Gustavo foi apresentado na manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava. Sorridente e suando bastante “por causa do calor” após se destacar no treinamento de reapresentação do elenco, o novo centroavante do Alvinegro assinou contrato até o final de 2020 com o clube do Parque São Jorge e prometeu total entrega enquanto estiver na equipe.

“Sou natural de Registro, interior de São Paulo, corintiano, como toda minha família. Sou muito guerreiro. Aqui não vai faltar raça, do jeito que a Fiel gosta. Gustavo e Corinthians, tem tudo para dar certo”, prometeu o avante, autor de 11 gols pelo Criciúma, na Série B, pouco depois de dar um beijo no escudo. Mesmo sem entrar em campo desde o começo do mês passado, ele se colocou à disposição do técnico Cristóvão Borges.

“Eu estou há um mês parado só treinando, desde meu último jogo do turno da Série B. Estou procurando trabalhar e entrar na minha melhor forma possível. Se o professor achar que eu posso jogar, entro em campo”, disse, pedindo para deixarem de lado o apelido de Adebayor, que ganhou quando atuava pelo Taboão da Serra. “Quero ser chamado de Gustavo, fazer meu nome aqui, e vamo que vamo (sic)”, completou.

Cuidadoso para mostrar sua vontade de entrar em campo e mostrar para a torcida que pode ser um representante da Fiel com a camisa alvinegra, Gustavo só “escorregou” ao treinar com uma chuteira verde, cor do arquirrival Palmeiras e que normalmente é proibida em eventos da torcida. Ainda bastante tímido para dar entrevistas, o atleta de 22 anos tentou justificar, mas foi ajudado pelo diretor-adjunto de futebol do clube, Eduardo Ferreira, que estava ao seu lado.

“Pô, ai você me complica. Eu perguntei lá dentro e o roupeiro falou que não tinha nada a ver…”, justificou-se Gustavo, antes de ser interrompido com bom humor por Edu. “Aqui no Corinthians não tem verde, nunca teve. A cor da chuteira dele é amarela fluorescente (risos)”, brincou o dirigente.

Já regularizado na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o centroavante está à disposição do técnico Cristóvão Borges para a partida de quinta-feira, contra o Sport, às 19h30 (de Brasília), no estádio de Itaquera. Tanto ele quanto o volante Jean, que veio do Paraná, devem ser relacionados pela primeira vez no embate diante dos pernambucanos. Com 37 pontos, o Alvinegro está na quarta posição do Brasileiro.

Recomendado para você