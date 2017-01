Corinthians volta a sofrer com pênaltis e até “especialista” perde

O Corinthians viveu um de seus piores anos em termos de cobranças de pênalti em 2016, quando foi eliminado no Paulista nesse desempate, perdeu uma penalidade decisiva na Libertadores, contra o Nacional, e ainda penou para colocar para dentro suas poucas chances no Campeonato Brasileiro. No que depender da primeira impressão de 2017, porém, o torcedor não tem muito com o que se animar.

Logo no segundo jogo do ano, clássico contra o São Paulo, o técnico Fábio Carille viu o clube perder o título da Copa Flórida nos pênaltis. O garoto Marciel foi um dos que errou, mas o destaque negativo ficou por conta do volante Fellipe Bastos. Contratado como especialista em bolas paradas, ele foi colocado para abrir as cobranças, mas bateu mal e parou em boa defesa de Sidão.

Bastos, por sinal, teve a chance de cobrar uma falta com o tempo rolando, de muito longe. Ele arriscou um chute a cerca de 40m do gol, mas viu a zaga cortar sem dificuldades. Em contrapartida, melhorou bastante o passe da equipe e chegou a deixar Marlone e Giovanni Augusto na cara do gol, mas ambos desperdiçaram suas oportunidades.

No atual elenco, os únicos atletas que já bateram algum pênalti para o Corinthians e nunca falharam foram justamente Marlone e Giovanni, que voltaram a converter na noite deste sábado, na Flórida. Enquanto o camisa 17 soma três acertos em três tentativas, o vice-campeão do Prêmio Puskas da Fifa tem dois convertidos em dois tentados.

Além deles, já se arriscaram na marca do pênalti o lateral direito Fagner, os meias Rodriguinho, Danilo e Marquinhos Gabriel, e o atacante Romero, todos com ao menos um erro. Ciente da dificuldade apresentada, Carille preferiu desconversar e exaltar a boa participação dos reforços com a bola rolando.

“A gente já sabe onde eles podem chegar, estreia do Fellipe hoje (sábado), Paulo Roberto. Sei do potencial deles e esse vai ser o trabalho. Entender o que é o Corinthians, nossa forma de jogar, podem ter certeza que eles vão jogar muito bem para a gente”, avaliou o comandante.