Corinthians vence, avança e agora briga apenas pela ponta na Copinha

O Corinthians voltou a golear na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite desta sexta-feira, a equipe de Osmar Loss fez 4 a 0 no Operário-MS e garantiu sua classificação antecipada à próxima fase junto com o Taubaté, que também venceu seus dois primeiros compromissos no Grupo 17. Neste domingo, às 17 horas, os líderes se enfrenta no estádio Joaquim de Moraes Filho, casa do Taubaté, com a vantagem do empate para a equipe de Parque São Jorge, que está à frente por causa do saldo de gols.

Derrotado na estreia, o time de Campo Grande sabia dos riscos que corria diante do favorito Corinthians, nove vezes campeão da Copinha e que passou pelo primeiro jogo com um sonoro 6 a 0. Por isso, o técnico Paulo Resende não teve o menor pudor em mexer na escalação e mandar a campo um time com apenas um atacante e três volantes.

Desta forma, o ‘Timãozinho’, apesar de não sofrer perigo atrás, encontrou muita dificuldade em furar a retranca do adversário, que em muitos momentos se fechava com seis jogadores na última linha. Mas, aos 32 minutos, o centroavante Carlinhos resolveu acabar com o marasmo. O camisa 9 meio desengonçado de 1,95m, recebeu no círculo central, chapelou o marcado, deu um drible da vaca no último zagueiro e só não marcou um golaço porque sua finalização acabou sendo desviada. A bola, no entanto, sobrou limpa para Pedrinho só empurrar para as redes.

Ciente de que estava devendo futebol mesmo com a vantagem no placar, o Corinthians retornou para a segunda etapa determinado a mostrar seu valor. E logo aos 51 segundos, Mantuan deixou Carlinhos na cara do gol para marcar. O Operário se perdeu e deixou de ser um oponente firme na marcação. Assim, Carlinhos marcou mais um, Mantuan também deixou o seu e Fabrício Oya ainda acertou o travessão em uma chance incrível.

Com a goleada por 4 a 0 consumada, Osmar Loss passou a rodar seu elenco se utilizando a possibilidade de fazer até seis substituições e o jogo caiu de ritmo, já que o Operário, eliminado depois de duas derrotas em dois jogos, assim como Pinheiro-MA, não tinha forças para reagir.

Confira todos os resultados desta sexta:

Interporto-TO 2 x 1 Fluminense

Osasco 1 x 0 Real Noroeste

Juventus 4 x 1 Sete de Setembro

Portuguesa 1 x 3 Figueirense

Manthiqueira-SP 0x0 Boavista-RJ

Taboão da Serra-SP 2×2 Madureira-RJ

São José dos Campos-SP 0x0 Aimoré-RS

Nacional-SP 1×2 Goiás-GO

Guarulhos-SP 1×2 Desportiva Paraense-PA

Guaratinguetá-SP 0x5 Juventude-RS

Estanciano 2 x 2 Londrina

Água Santa-SP 3×1 Porto-PE

Santo André-SP 2×0 Criciúma-SC

Flamengo-RJ 2 x 1 São Bento

São Caetano 3 x 1 Central-PE

Internacional 5 x 0 Mogi Mirim

Figueirense 3 x 1 Portuguesa

Itabaiana-SE 0x3 Coritiba-PR

Luverdense-MT 0x2 Ceará-CE

Corissabá-PI 1×0 Pérolas Negras-HAI

Flamengo-SP 1×4 Avaí-SC

Santos 1 x 1 Rio Branco-AC

Audax 4 x 5 Floresta

Bragantino 1 x 0 Cruzeiro

União Mogi 2 x 1 River-PI

Votuporanguense 2 x 1 Brasília

Auto Esporte 0 x 4 Grêmio

Operário MS 0 x 4 Corinthians

São Bernardo 1 x 2 Trindade

Fast 0 x 2 Bahia

