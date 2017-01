Corinthians vai usar um time em cada tempo nos jogos da Copa Flórida

Diferentemente das reclamações e desistências de diversas equipes convidadas para a Copa Flórida, o Corinthians encara a viagem para os Estados Unidos como uma boa oportunidade para treinar a equipe para a próxima temporada. Na avaliação do novo preparador físico do clube, Walmir Cruz, o time poderá usar os duelos para dar a maior rotação possível ao elenco.

“Vamos utilizar um time em cada tempo para os jogadores irem se condicionando para o Campeonato Paulista. São 25 dias antes da estreia, com 33 unidades de treino”, calculou o profissional, levado à comissão técnica a pedido de Fábio Carille, seis anos após ter sido demitido do próprio Timão quando trabalhava na equipe de Mano Menezes, entre 2009 e 2010.

“É pouco tempo para estrear em uma partida completa. Então, os jogos da Copa Flórida serão como os de pré-temporada, em que não se exige o máximo dos atletas, que nem têm condições de mostrar isso”, continuou Walmir. O Corinthians sabe que jogará nos dias 18 e 21, mas ainda não tem adversário definido. Na estreia, os paulistas enfrentarão o vencedor do confronto entre Vasco e Barcelona-EQU.

A viagem para os Estados Unidos está marcada para domingo, três dias antes do primeiro jogo. Até lá, os novos responsáveis por comandar o elenco farão os atletas trabalharem em dois períodos (manhã e tarde) para compensar o tempo perdido com viagens e traslados entre aeroporto e hotel.

“Teremos uma semana até a primeira partida. Faremos avaliações aqui, no CT, em dois períodos. O resto do trabalho será físico e técnico com bola”, indicou Walmir Cruz. “Estamos trabalhando desde o dia 13 de janeiro. Os jogadores se reapresentaram agora, mas as nossas reuniões e o planejamento vêm desde antes”, acrescentou.

Além dos jogadores contratados, como os atacantes Kazim, Luidy e Jô, o preparador físico observou que alguns nomes que disputam a Copa São Paulo de Futebol Júnior deverão ficar sob os seus cuidados em breve. “Acompanhamos a Copinha e estivemos no CT para melhorar a programação”, encerrou.