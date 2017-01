Corinthians usou dinheiro do futebol para quitar juros da arena, diz Andrés

O Corinthians tirou o dinheiro que era destinado ao departamento de futebol para quitar juros referentes à construção da arena de Itaquera. Segundo o ex-presidente Andrés Sanchez, a operação foi repetida pela diretoria em até três vezes para quitar parcelas do financiamento feito com o BNDES.

“Teve [dinheiro tirado do futebol] em dois ou três meses para pagar juros do financiamento. Isso foi [feito] no ano passado”, disse Andrés, em entrevista à Rádio Bandeirantes. O estádio, construído para a Copa do Mundo 2014, foi avaliado em mais de R$ 1 bilhão.

“Em dinheiro faltam R$ 40 ou 50 milhões para terminar a obra. Isso será viabilizado quando [o clube] conseguir vender todos os camarotes, alugar todas as cadeiras, fazer tudo aquilo que foi planejado para fazer. Não está dando certo neste momento e temos que trabalhar para mudar o mais rápido possível”, completou Andrés.

O Corinthians sempre negou ter usado dinheiro de outros departamentos para arcar com os custos do estádio. O plano inicial era bancar a arena somente com o lucro da bilheteria e de outras iniciativas.

O contrato de construção da arena tem prejudicado a saúde financeira do Corinthians, o que fez a equipe atrasar salários em 2016 e investir em contratações modestas para esta temporada.

Por ora, o pagamento das parcelas de R$ 5,7 milhões para a Caixa Econômica foi interrompido. O clube conseguiu uma carência do banco estatal até que os termos do contrato sejam rediscutidos. A diretoria, contudo, é obrigada a honrar os juros mensais do financiamento. Os valores são superiores a R$ 3 milhões.