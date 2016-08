Corinthians tenta manter embalo diante da “complicada” Ponte

Seleção Brasileira Confira as fotos do segundo dia da Seleção no CT do Timão

O Corinthians conseguiu voltar a vencer e encostou na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, agora apenas três pontos atrás do Palmeiras, mas terá pela frente uma “complicada” missão para manter o embalo, como define o técnico Cristóvão Borges. Neste sábado, às 16h (de Brasília), os corintianos encaram a Ponte Preta, sétima colocada na competição, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

“É um adversário difícil, é complicado porque eles têm uma maneira de jogar bastante fechada, têm muita aplicação no que se propõem a fazer, e com isso dificultam bastante”, avaliou o treinador corintiano, ciente das dificuldades encontradas por concorrentes diretos diante da Macaca. O líder Palmeiras, por exemplo, empatou com os campineiros no último final de semana, no Palestra Itália, além de ter perdido no primeiro turno, no interior.

“Os adversários tiveram dificuldade e nós sabemos que vamos ter também. Esperamos que a gente possa desenvolver bem. Sabemos da marcação forte e do ritmo que eles conseguem impor dentro de casa. Nossa equipe vai evoluindo, esperamos derrotá-los lá”, avaliou o comandante, que terá duas alterações com relação ao time que derrotou o Vitória por 2 a 1, na segunda-feira.

A primeira delas é por necessidade, já que Bruno Henrique, jogador que atuou em todas as partidas do clube no Nacional até o momento, foi negociado com o Palermo-ITA. Cristian é quem assume a vaga deixada pelo titular, formando dupla ao lado de Elias. Na frente, a alteração é por opção: Marlone, autor de um gol e da jogada de outro no triunfo do começo da semana, ganhou a vaga de Romero no ataque.

“A gente sabe que todo time que o Corinthians for enfrentar vai ser uma pedreira, sabemos da qualidade da Ponte, já trabalhei com o Eduardo Baptista, tem jogadores de qualidade lá”, avaliou o avante, que foi comandado pelo técnico pontepretano no ano passado, no Sport. Não vai ser jogo fácil. Todo jogo tem que entrar em busca da vitória. Qualquer time que a gente for enfrentar no Brasileiro vai ser dureza, estamos cientes disso”, completou.

Do outro lado, a Ponte vem embalada não só pelo bom resultado conquistado frente ao Palmeiras, mas também pelo 1 a 1 obtido diante do Galo, pela Copa do Brasil, em pleno Mineirão. Com a vaga encaminhada no torneio mata-mata, os jogadores agora querem se manter na briga pelo G4 do Brasileiro, algo que passa por um triunfo contra o Timão.

“A sequência está difícil. Primeiro foi o líder, na quarta o vice-líder e agora o terceiro colocado. Cada dia que passa é uma partida mais forte que a outra e esse é o Brasileiro”, disse o volante Abuda, que deve ganhar a vaga de Thiago Galhardo no meio-campo. Vivemos um momento bom, crescente no campeonato e é ter paciência. Esperamos o apoio da torcida, que é importante para nós”, afirmou o meio-campista.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA X CORINTHIANS

Local: estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Data: 27 de agosto de 2016, sábado

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Emerson Augusto de Carvalo e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (ambos de SP)

PONTE PRETA: Aranha; Nino Paraíba, Douglas Grolli, Fábio Ferreira e Reinaldo; Abuda (Galhardo), Wendel e Maycon; Clayson, Rhayner e Roger

Técnico: Eduardo Baptista

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Yago, Balbuena e Uendel; Cristian, Elias, Marquinhos Gabriel, Rodriguinho e Marlone; Guilherme

Técnico: Cristóvão Borges

