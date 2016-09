Corinthians segura três titulares e prevê “90 dias tranquilos”

O Corinthians perdeu três titulares recentemente, mas o cenário poderia ser ainda pior se todos os jogadores que despertaram interesse de clubes estrangeiros deixassem o clube na janela de verão europeia. Mesmo com as saídas de Bruno Henrique, Elias e André nas últimas duas semanas, pelo menos outros três nomes receberam sondagens nos últimos dias.

O que mais interessou o mercado externo foi o lateral direito Fagner, com ofertas de “dois clubes europeus”, não especificados pela diretoria. Convocado para a Seleção assim que acabaram os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o defensor teve seu nome citado em algumas ocasiões, mas os poucos dias entre a lista e o fim da janela (apenas dez) dificultaram o negócio.

Outro nome que poderia ter saído era o meia/volante Rodriguinho, que interessava ao Fenerbahce, da Turquia. O próprio jogador admitiu a sondagem dos europeus, mas avaliou que esse não era o momento de deixar o clube, já que Elias havia acabado de ser negociado com o Sporting-POR e deixaria ainda mais espaço para ele poder desenvolver seu futebol.

Menos badalado que a dupla, mas o único dos três que esteve na Copa América Centenário, por exemplo, o zagueiro paraguaio Fabián Balbuena despertou interesse em um clube da Arábia Saudita. Essa, no entanto, foi a única das tratativas que nem sequer passou do campo das ideias, já que o clube não se viu em condições de perder mais um zagueiro. Só nesse ano, Gil, Felipe e Edu Dracena, as três primeira opções de 2015, foram embora.

Para o diretor-adjunto de futebol do clube, Eduardo Ferreira, não foi necessária nenhuma grande intervenção para a manutenção do atual grupo de atletas. Na sua avaliação, tanto o clube quanto os jogadores entenderam que esse não era o momento de fazer novos negócios. “Agora teremos 90 dias tranquilos para trabalhar”, disse, referindo-se ao período antes da abertura da próxima janela europeia, em dezembro.

Com 37 pontos conquistados, o Alvinegro está na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, seis pontos atrás do líder e arquirrival Palmeiras. Na Copa do Brasil, empatou por 1 a 1 o primeiro jogo das oitavas de final fora de casa, contra o Fluminense. A volta está marcada para o dia 21 de setembro, em Itaquera. “Não vamos desistir de nada. Corinthians é muito grande para desistir de alguma coisa”, assegurou Edu.

