Corinthians se reforça com volante que estava no Sport

O Corinthians encaminhou a contratação de um volante que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Sport. Não se trata de Rithely, que o clube encontra resistência da diretoria pernambucana para trazer a São Paulo, mas de Paulo Roberto, de 29 anos.

O reforço corintiano pertence ao Grêmio Osasco Audax, com o qual tem vínculo até o final de 2017, e será emprestado por uma temporada. Mineiro de Lavras, Paulo Roberto foi revelado pelo Juventus e também acumula passagens por Brasil de Farroupilha, Guarani, Atlético-PR, Ponte Preta, Figueirense e Bahia.

Com carência no setor de contenção do seu meio-campo, o Corinthians ambicionava a chegada de um jogador com maior aceitação entre os torcedores para o setor. Atualmente, as opções do técnico Fábio Carille para a posição são o veterano Cristian, já sem o prestígio de outros tempos, Jean, que veio do Paraná em 2016 e só jogou alguns minutos contra Sport e Internacional, e Warian, ainda um novato.

Além de Rithely, o Corinthians alimentou o desejo de contratar Gabriel, cujo contrato com o Palmeiras expirou no final do último ano. O Monte Azul, contudo, possui os direitos econômicos do atleta e pede alto pela negociação.